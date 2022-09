Netflix K-Drama ‘Glitch’ Stagione 1: in arrivo su Netflix nell’ottobre 2022

In arrivo su Netflix nell’ottobre 2022 è la nuova entusiasmante serie comica K-Drama, Glitch. Stiamo tenendo traccia di tutto ciò che devi sapere Glitchinclusa la trama, gli aggiornamenti sulla produzione, le notizie sul casting, i trailer e la data di uscita di Netflix.

Glitch è una serie commedia-thriller sudcoreana originale Netflix diretta da Roh Deok e scritta da Jin Han-sae.

Quando è il Glitch data di uscita di Netflix della prima stagione?

Netflix lo ha recentemente rivelato Glitch sarà presentato in anteprima su Netflix su Venerdì 7 ottobre 2022.

La data di uscita di ottobre 2022 è molto più lunga di quanto ci aspettassimo, ma non vediamo l’ora di vedere cosa ci riserverà.

Qual è la trama Glitch?

Dopo che un misterioso lampo di luce è stato lanciato sul fidanzato di Hong Ji Hyo, è scomparso in un batter d’occhio. Per trovare il suo ragazzo, Hong Ji Hyo cerca membri della comunità UFO che la aiutino a risolvere lo strano mistero.

Di chi sono i membri del cast Glitch stagione 1?

Finora sono stati confermati solo cinque membri del cast Glitch:

Membro del cast di ruolo Dove li ho visti/sentiti prima? Hong Ji Hyo Jeon Yeo Bin Vincenzo | Sii melodrammatico | Salvami Heo Bo Ra Nana Genesis | Sul ring | Kill It Ma Hyung Woo Lee Dong Hwi Pegasus Market | Ufficio radiante | Rispondi 1988 Kim Byung Jo Ryu Kyung Soo Lovestruck in the City | Classe Itaewon | Confessione TBA Baek Joo Hee Hush | A tutti i ragazzi che mi amavano | Extracurriculare

Gli abbonati Netflix riconosceranno alcuni degli attori in Glitch da alcuni degli eccellenti Netflix Originals dalla Corea del Sud. Baek Joo Hee è stato visto dentro Extracurriculare nei panni di Cho Mi Jung, la signora del bordello. Jeon Yeo Bin è stato il protagonista romantico del popolarissimo Vincenzo, interpretando il ruolo di Hong Cha Young. Ryu Kyung Soo è stato visto all’interno Innamorato in cittànel ruolo di Kang Gun.

A cosa serve il conteggio degli episodi Glitch stagione 1?

Abbiamo precedentemente segnalato che il Glitch La pagina di Wikipedia aveva elencato il conteggio degli episodi a 16 episodi.

Da allora abbiamo appreso che ci saranno un totale di dieci episodi, ciascuno. con una durata di circa 60 minuti.

Qual è lo stato di produzione di Glitch?

Stato di produzione: Post-produzione (Ultimo aggiornamento: 05/09/2022)

Dal 23 luglio, Glitch stava girando ma ha preso una breve pausa a causa di un caso di COVID-19 sul set.

Le riprese sono iniziate a maggio 2021 e si sono concluse entro dicembre 2021. K-Dramas ha trascorso gli ultimi mesi in post-produzione.

Non vedi l’ora di guardare Glitch su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!