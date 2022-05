Netflix K-Drama ‘Extraordinary Attorney Woo’ in arrivo su Netflix a giugno 2022

È ufficialmente confermato da Netflix che la legge k-drama Avvocato Straordinario Woo arriverà su Netflix a giugno 2022. Stiamo tenendo traccia di tutto ciò che devi sapere Avvocato Straordinario Wooinclusi la trama, l’elenco del cast e il programma di rilascio degli episodi.

Avvocato Straordinario Woo è un film drammatico sudcoreano originale Netflix con licenza internazionale, diretto da Yoo In Shik e scritto dallo sceneggiatore Moon Ji Won. Yoo In Shik è noto per il suo lavoro Dottor Romantico, Vagabondoe la signora poliziotta. Per quanto riguarda Moon Ji Won, Avvocato Straordinario Woo è solo la seconda serie scritta da lei, la prima era Testimone innocente.

Quando è il Avvocato Straordinario Woo Data di uscita di Netflix?

Al momento della pubblicazione del primo episodio del Avvocato Straordinario Woo sta arrivando su Netflix su Mercoledì 29 giugno 2022.

La serie avrà un totale di sedici episodi e nuovi episodi verranno pubblicati due volte a settimana il mercoledì e il giovedì per un totale di 8 settimane. Il finale andrà in onda domenica 2 ottobre 2022.

Ogni episodio avrà una durata approssimativa di 60 minuti.

Nota: le date di rilascio sono soggette a modifiche.

Programma di rilascio dell’episodio

Episodi Netflix Data di uscita 1 29/06/2022 2 30/06/2022 3 06/07/2022 4 07/07/2022 5 13/07/2022 6 14/07/2022 7 20/07/2022 8 21/07 /2022 9 27/07/2022 10 28/07/2022 11 03/08/2022 12 04/08/2022

Qual è la trama Avvocato Straordinario Woo?

L’avvocato 27enne Woo Young Woo si è laureata tra i migliori della sua classe presso la prestigiosa Università Nazionale di Seoul per il college e la facoltà di giurisprudenza. Vantando una memoria impressionante, un processo di pensiero meravigliosamente creativo e un punteggio di 164 QI. Tuttavia, a causa della sua sindrome di Asperger, si ritrova ancora a lottare nelle interazioni quotidiane.

Di chi sono i membri del cast Avvocato Straordinario Woo?

Entrambi i protagonisti di Straordinary Attorney Woo sono già apparsi su Netflix in precedenza.

L’attrice Park Eun Bin ha recitato in L’affetto del re nei ruoli di Yeon Seon, Lee Hwi e Dam Yi. Al di fuori di Netflix, Park Eun Bin è stata elogiata per la sua interpretazione in Lega dei fornelli caldi.

Kang Tae Oh ha recitato in entrambe le stagioni di My First First Love. Nel 2020 ha recitato in Run On e più recentemente è stato visto nel k-drama Thirty-Nine.

Di seguito è riportato l’elenco del cast confermato per Piccole donne:

Membro del cast di ruolo Dove li ho visti/sentiti prima? Woo Young Woo Park Eun Bin L’affetto del re | Lega della stufa calda | Age of Youth 2 Lee Joon Ho Kang Tae Oh Doom al tuo servizio | Esegui | Il mio primo primo amore Jung Myung Seok Kang Ki Young Moment a diciotto anni | Romanticismo vivido | Tunnel Woo Gwang Ho Jeon Bae Soo Siamo tutti morti | Tracciante | Il re: il monarca eterno Han Seon Young Baek Ji ha vinto Bucaneve | Città artificiale | Malinconia Tae Soo Mi Jin Kyung Malinconia | Storia d’amore fatta in casa | Dr. Romantic 2 Dong Geulami Joo Hyun Young come dice il tuo cuore | Miglior errore | I governatori Choi vedono la playlist dell’ospedale Yeon Ha Yoon Kyung | Lei non lo saprebbe mai | Caos matrimoniale Kwon Min Woo Joo Jong Hyuk Il velo | Le cellule di Yumi | DP Kim Min Shik Im Sung Jae Hush | Benvenuto 2 Vita | Un medley di fine anno TBA Lee Gi Young Una proposta d’affari | Chimera | Vagabondo

Sei entusiasta di guardare Avvocato Straordinario Woo su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!