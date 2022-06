Netflix K-Drama “Dimmi il tuo desiderio” Stagione 1: tutto ciò che sappiamo finora

In arrivo su Netflix nel 2022 c’è il k-drama di KBS2 Dimmi il tuo desiderio. Con Ji Chang Wook, ci aspettiamo Dimmi il tuo desiderio per essere incredibilmente popolare tra gli abbonati. Per ora, terremo traccia di tutto ciò che devi sapere Dimmi il tuo desiderio stagione 1 su Netflix.

Dimmi il tuo desiderio è una serie drammatica Netflix Original sudcoreana con licenza internazionale in uscita dalla stazione televisiva terrestre KBS2. La serie è diretta da Kim Yong An, che in precedenza aveva diretto Il Maledetto e Cellule d’amore.

Quando è il Dimmi il tuo desiderio Data di uscita di Netflix?

Al momento in cui scrivo, Netflix deve ancora annunciare una data di uscita per Dimmi il tuo desiderio.

Su MyDramaList è stata aggiunta una data di uscita di agosto 2022 come segnaposto, tuttavia, le date di uscita sono soggette a modifiche. Inoltre, non è chiaro se gli episodi verranno rilasciati bisettimanale o solo una volta alla settimana.

Possiamo confermare che la serie avrà un totale di 16 episodi.

Qual è la trama Dimmi il tuo desiderio?

Yoon Gyeo Rye ha avuto una vita difficile, a cominciare da crescere in un orfanotrofio, prima di trascorrere gran parte della sua giovinezza in un centro di detenzione minorile e infine in prigione. Il suo torrido passato impedisce a Gyeo Rye di condurre una vita normale, ma a causa di un incidente, inizia a fare volontariato in un ospizio dove incontra il leader Kang Tae Shik e l’infermiera Seo Yeon Joo.

Di chi sono i membri del cast Dimmi il tuo desiderio?

Ji Chang Wook è già stato visto due volte su Netflix negli ultimi due anni grazie ai suoi ruoli da protagonista in Innamorato in città e Il suono della magia.

Choi Soo Young ha avuto un ruolo da protagonista nel popolare drama tvN Corri, dove ha interpretato il ruolo di Seo Dan Ah. L’attrice ha anche avuto un’apparizione come ospite in due episodi di Spostati in paradiso.

Sung Dong-Il ha recitato in diversi Netflix Originals, tuttavia, Dimmi il tuo desiderio è la prima volta che Dong-Il ha un ruolo da protagonista. In precedenza, ha fatto apparizioni come ospite in entrambe le stagioni di Playlist dell’ospedale, Capo di stato maggiore 2e Libro di gioco della prigione. L’attore ha anche recitato in ruoli secondari Sisifo: Il mito e Abitare.

Won Ji An è l’attrice con meno esperienza dei quattro protagonisti principali, avendo fatto il suo debutto drammatico solo in un ruolo da ospite nei panni di Mun Yeong Ok, la fidanzata di Hyun Min in DP

Di seguito è riportato l’elenco del cast di Dimmi il tuo desiderio;

Membro del cast di ruolo Dove li ho visti/sentiti prima? Yoon Gye Ree Ji Chang Wook Il suono della magia | Innamorato in città | Partner sospettoso Seo Yeon Joo Choi Soo Young Run On | Dimmi cosa hai visto | 38 Task Force Kang Tae Shik Sung Dong Il Maledetto | Trappola | In qualche modo la famiglia Ha Joon Kyung ha vinto Ji An Hope o Dope | Un medley di fine anno | DP Yeom Sun Ja Yang Hee Kyung Famiglia non richiesta | Addio addio | Sì, è così che è Choi Deok Ja Kil Hae Yoon The Silent Sea | Facoltà di Giurisprudenza | Beyond Evil Hwang Cha Yong Yoo Soon Woong Nessuno lo sa | Figli di un Dio minore | Pedone Yoo Seo Jin Jeon Chae Eun Il giudice del diavolo | Stone Skipping TBA Park Jin Joo Va bene non va bene | La sua vita privata | Incontro TBA Park Jung Pyo Hellbound | Due matrimoni e un funerale TBA Kim Yannie Makegeolli Girls | Stranieri dall’inferno | Cari amici miei

Non vedi l’ora che arrivi il rilascio di Dimmi il tuo desiderio su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!