Netflix K-Drama ‘Black Knight’ Stagione 1: tutto ciò che sappiamo finora

Attualmente le riprese sono un’entusiasmante serie k-drama di fantascienza in arrivo su Netflix nel 2022, Cavaliere Nero. Ambientato in un futuro distopico, ci aspettiamo pienamente Cavaliere Nero essere un altro successo sudcoreano su Netflix. Ecco tutto quello che sappiamo finora Cavaliere Nero stagione 1.

Cavaliere Nero è una nuova serie di fantascienza sudcoreana Netflix Original basata sul webtoon Taekbaegisa di Lee Yoon Kyun. La serie è diretta da Cho Ui Seok, noto per il suo lavoro di sceneggiatura e regia Occhi freddi e Maestro.

Quando è il Cavaliere Nero Data di uscita di Netflix?

Al momento della scrittura Cavaliere Nero è prevista per il 2022, ma Netflix deve ancora confermare una data ufficiale. Con le riprese in corso, ci aspetteremmo di vedere il k-drama di fantascienza approdare su Netflix a novembre o dicembre 2022.

Le date di uscita sono soggette a modifiche e ci sono tutte le possibilità che la serie possa essere posticipata a un’uscita all’inizio del 2023.

Qual è la trama Cavaliere Nero?

Nell’anno 2071, solo l’1% della popolazione mondiale è sopravvissuto all’inquinamento atmosferico tossico che ha devastato il pianeta. Per coloro che rimangono, la società è stata ristrutturata in una classe sociale rigida in cui le persone raramente escono di casa e sono obbligate a indossare maschere antigas a causa dell’inquinamento. I cittadini si affidano ai Cavalieri, un gruppo di autisti specializzati nelle consegne, per ottenere i loro rifornimenti e proteggerli dai ladri.

Di chi sono i membri del cast Cavaliere Nero?

È un debutto su Netflix per l’attore Kim Woo Bin. Il popolare modello e attore ha già recitato in artisti del calibro di Gli eredi e School 2013. Reciterà anche nel prossimo Netflix K-Drama I nostri azzurri.

Da quando ha debuttato come attrice nel 2010, il personaggio televisivo Esom ha recitato in soli cinque drammi, rendendo Black Knight il suo primo per Netflix e il sesto in assoluto.

Finora solo un piccolo numero di membri del cast è stato rivelato per Black Knight. Ci aspettiamo che altro venga rivelato nei prossimi mesi.

Membro del cast di ruolo Dove li ho visti/sentiti prima? 5-8 Kim Woo Bin Gli eredi | Scuola 2013 | La dignità di un gentiluomo Seol Ah Esom Taxi Driver | Salvami 2 | Perché questa è la mia prima vita Ryu Seok Song Seung Heon Il grande spettacolo | giocatore | Dinner Mate April Kang Yoo Seok Non ho ancora fatto del mio meglio | Luce su di me | Stagione in crescita TBA Kim Eui Sung Taxi Driver | Cronache di Arthdal ​​| Signor Sole

Qual è lo stato di produzione di Cavaliere Nero?

Stato di produzione ufficiale: riprese (ultimo aggiornamento: 17/05/2022)

Le riprese per Cavaliere Nero è iniziata il 12 marzo 2022 ed è in corso da poco più di due mesi. Non siamo sicuri di quando le riprese finiranno, ma per l’arrivo della serie nel 2022 sospettiamo che le riprese finiranno prima di giugno o luglio 2022.

