Netflix K-Drama “A Model Family” Stagione 1: in arrivo su Netflix nell’agosto 2022 e cosa sappiamo finora

In arrivo su Netflix quest’estate è l’entusiasmante thriller poliziesco sudcoreano Una famiglia modello. Abbiamo aspettato diversi mesi, ma Netflix ha recentemente annunciato che il k-drama in dieci parti arriverà nell’agosto 2022. Con solo una piccola attesa rimasta per A Model Family, ecco tutto ciò che sappiamo finora.

Una famiglia modello è un thriller poliziesco sudcoreano originale Netflix in uscita diretto da Kim Jin Woo, noto per il suo lavoro Buon dottore, Abitie la seconda stagione di Sveglia d’amore.

Quando è la data di uscita di Netflix?

Grazie al rilascio della locandina ufficiale di Netflix per Una famiglia modellopossiamo ora confermare che il K-drama sarà disponibile per lo streaming su Netflix in tutto il mondo Venerdì 12 agosto 2022.

Netflix ha anche rilasciato un trailer per Una famiglia modello sul suo canale Netflix Korea su YouTube. Tuttavia, dobbiamo ancora vedere una versione sottotitolata in inglese del trailer.

Qual è la trama Una famiglia modello?

Divorzio e bancarotta incombono sulle teste di una famiglia normale, sfortunata e sull’orlo del collasso finanziario. Ma quando uno di loro si imbatte in un’auto carica di denaro, la famiglia incontra una potente organizzazione antidroga. Per sfuggire ai pericoli portati dalla banda della droga, la famiglia deve unirsi.

Di chi sono i membri del cast Una famiglia modello?

Kim Sung Oh interpreta il ruolo di Choi Kang Jun, ma è stato precedentemente visto su Netflix nel K-drama Un’odissea coreana. Sung Oh apparirà su Netflix nel 2022 come parte del cast dell’adattamento coreano di Rapina di denaro.

Jung Woo interpreta il ruolo di Dong Ha ed è stato recentemente visto in Netflix Original Pazzi l’uno per l’altro.

Yoon Jin Seo, Park Hee Soon e Park Ji Hyun interpreteranno rispettivamente i ruoli di Eun Joo, Gwang Cheol e Joo Hyeon.

È la prima volta in sei anni che Yoon Jin Seo è stato visto in un drama, mentre Park Hee Soon è stato visto l’ultima volta nella serie Netflix di grande successo, Il mio nome. Per quanto riguarda Park Ji Yun, è stata vista in diverse serie originali Netflix come Signor Sole, Il re: monarca eterno, Straniero 2e Playlist dell’ospedale 2.

Di seguito è riportato l’elenco completo del cast di Una famiglia modello:

Membro del cast di ruolo Dove li ho visti/sentiti prima? Choi Kang Jun Kim Sung Oh un’odissea coreana | Baek Hee è tornato | Caldo e accogliente Dong Ha Jung Woo Mad for Each Other | Rispondi 1994 | Sei il migliore! Eun Joo Yoon Jin Seo Il giocatore d’azzardo reale | La ragazza che vede i profumi | Dodici uomini in un anno Gwang Cheol Park Presto il mio nome | Bel mondo | Dr. Brain Joo Hyeon Park Ji Yun Il Re: Monarca Eterno | Playlist dell’ospedale 2 | Haechi Oh Jae Chan Kim Shin Bi Viaggio verso la riva | Città natale Min Gyu Park Doo Shik Sento la tua voce | nero | Undercover TBA ha vinto Hyun Joon Bad and Crazy | IRIS | Posseduto

