Netflix Japanese Horror ‘Zom 100 Bucket List Of The Dead’: cosa sappiamo finora

Annunciato di recente durante la Geeked Week di Netflix, l’adattamento cinematografico live-action del manga horror di Haro Aso, Zom 100: Elenco secchi dei morti, arriverà esclusivamente su Netflix. Il nuovo entusiasmante adattamento ha il potenziale per essere un grande successo tra gli abbonati e tratteremo tutti i dettagli che devi sapere sul Zom 100: Elenco secchi dei morti film su Netflix.

Netflix ha avuto molto successo nel genere zombie con serie come Regno, Tutti noi siamo mortie il film #Vivo. Tuttavia, tutti e tre questi titoli popolari sono stati titoli coreani, il che significa Zom 100: Elenco secchi dei morti è il primo film di zombi giapponese originale in arrivo su Netflix.

Basato sul manga di Haro Aso e disegnato da Kotaro Takata, da ottobre 2018 Zom 100: Bucket List Of The Dead è stato pubblicato sulla rivista giapponese Monthly Sunday Gene-X. Viz Media ha i diritti di pubblicazione in Nord America.

Qual è la trama Zom 100 Bucket Elenco dei morti?

Negli ultimi tre anni, Tendou Akira è stato uno schiavo salariato per una popolare società di produzione. Sovraccaricato di lavoro, sottopagato e senza tempo per se stesso, Akira è diventato uno zombi senza cervello destinato a uno scopo, lavorare. Quando arriva l’apocalisse degli zombi, Akira è felice, felice che per la prima volta in tre anni abbia finalmente un giorno libero. Rendendosi conto che l’apocalisse degli zombi significa che non dovrà mai più tornare in ufficio, Akira decide di sfruttare al massimo la sua ritrovata libertà creando una lista di 100 cose che vorrebbe fare prima di diventare uno zombi.

Di chi sono i membri del cast Zom 100 Bucket Elenco dei morti?

È stato confermato che Eiji Akaso interpreterà il ruolo principale di Tendou Akira, ex schiavo salariato e creatore della Zombie Bucket List.

Akaso è noto soprattutto per aver interpretato Ryuga Banjo alias Kamen Rider nell’amato franchise di Kamen Rider. Di recente ha recitato in programmi TV Super ricco e Kanojo era Kirei datta.

Quanti film di Zom 100 Bucket Elenco dei morti possiamo aspettarci?

Al momento in cui scrivo, ci sono dieci volumi manga pubblicati di Zom 100 Bucket Elenco dei morticon un 11° in uscita in Giappone il 17 giugno 2022. Il 7° volume della traduzione inglese del manga uscirà nell’agosto 2022.

Ogni volume copre all’incirca tre o quattro capitoli.

Dopo aver letto parte del manga, ci aspettiamo che il film adatti i primi tre volumi.

Eventuali sequel futuri dipenderanno dalla popolarità della serie tra gli abbonati.

Sei eccitato per Zom 100 Bucket Elenco dei morti? Fateci sapere nei commenti qui sotto!