Netflix investirà in campionati sportivi come tennis e surf? Fare offerte per i diritti di streaming nell’ambito del piano

Oltre ad essere la più grande piattaforma di streaming al mondo, Netflix crede anche nel fare qualcosa di diverso. L’OTT conosce molto bene il suo pubblico e cerca di fare spettacoli per persone con profili demografici diversi. Negli ultimi anni, Netflix ha apportato modifiche significative al suo modello di contenuto e alle sue funzionalità. La piattaforma ha già un negozio di merchandising. Ma, sai, la piattaforma ora sta pensando di entrare nello sport?

Nel novembre 2021, Netflix ha introdotto la sua nuova funzionalità, Netflix Games. È il servizio di gioco ufficiale della piattaforma, gratuito per i suoi abbonati. La parte migliore è che non ci sono pubblicità mentre giochi a questi giochi e sono disponibili senza costi aggiuntivi. Tuttavia, la nuova impresa in cui Netflix sta pensando di investire è molto diversa da Netflix Games e non deve essere confusa con essa. Ma cos’è allora?

LEGGI ANCHE: Netflix e NFL potrebbero unirsi per portare più documentari sportivi e reality show sulla piattaforma

Netflix sta investendo nello sport ora?

Secondo il Wall Street Journal, Netflix sta ora pensando di presentare gli sport dal vivo ai suoi abbonati. Una persona ha affermato che l’azienda ha recentemente preso in considerazione la possibilità di fare offerte per i diritti di streaming del torneo di tennis ATP in varie nazioni europee, tra cui Francia e Regno Unito. Tuttavia, alla fine ha deciso di fare marcia indietro. È stata anche menzionata l’offerta per una serie di altri eventi, tra cui la Women’s Tennis Association e le gare di ciclismo nel Regno Unito.

Questa sarà un’idea rivoluzionaria per la piattaforma. In primo luogo, lo aiuterà a guadagnare abbonati e visualizzazioni. E in secondo luogo, il gigante dello streaming collaborerà con molti marchi e aziende sportive, il che sarà un altro modo per generare entrate. Inoltre, collaborando con questi marchi e canali, sarà in grado di presentare agli inserzionisti il ​​suo livello pubblicitario. Fondamentalmente, la portata degli annunci aumenterà. Aiuterà anche gli sport meno conosciuti come il surf a ottenere il riconoscimento mondiale.

I documentari originali di Netflix sugli sport hanno avuto più successo quando forniscono un accesso esclusivo all’azione. Tutti e due Formula 1: guida per sopravvivere e Allegria hanno accresciuto la familiarità del grande pubblico con la serie di corse di Formula 1 e lo sport del tifo competitivo.

Speriamo che il gigante dello streaming prenda in considerazione il lancio di una sezione sportiva in diretta per i suoi amanti del cinema e dello sport.

LEGGI ANCHE: Prima dell’uscita di “Hustle”, la commedia sportiva di 26 anni di Adam Sandler continua nella Top 10 di Netflix

Il post Netflix per investire in campionati sportivi come tennis e surf? Le offerte per i diritti di streaming nell’ambito del piano sono apparse per la prima volta su Netflix Junkie.