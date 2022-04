Netflix ha perso abbonati a causa dell’inflazione?

Ormai tutti sanno che il colosso dello streaming ha subito una perdita enorme. La stessa società si è rivolta ai suoi investitori in una lettera sulla questione. Ha indicato la saturazione del mercato e la condivisione delle password come la ragione principale alla base dei numeri bassi. Netflix non è più il lupo solitario nel settore dello streaming. Le grandi parrucche sono entrate e si stanno espandendo abbastanza rapidamente, in particolare HBO Max e Disney+. E quando Netflix ha preso posizione contro la Russia quando ha invaso l’Ucraina, ha perso molti abbonati. Ma ora analisti ed esperti di mercato hanno rivelato un altro fattore chiave che ha agito da catalizzatore a questa battuta d’arresto: l’inflazione di mercato.

L’inflazione di mercato post-covid è in aumento

Abbiamo avvertito per la prima volta il pizzico di aumento dell’inflazione durante il picco della pandemia. Ora che la massiccia isteria si è placata e le persone stanno lentamente riprendendo il loro normale stile di vita pre-covid, i prezzi sono rimasti gli stessi. In effetti, i prezzi sono aumentati. L ‘”ambiente inflazionistico” ha costretto le persone a diventare caute con i loro soldi. E Netflix e il resto dell’industria dello streaming stanno affrontando le ripercussioni.

Secondo Steve Wreford, portfolio manager di Lazard Asset Management, “Quello che sta succedendo con i servizi di streaming è il canarino nella miniera di carbone. L’inflazione mette pressione sul consumatore, pensi a quale sia il tuo acquisto meno apprezzato e poi scopri quali aziende avranno davvero difficoltà in quell’ambiente inflazionistico”.

Poiché il reddito disponibile delle persone si è ridotto, hanno rinunciato agli abbonamenti.

Yahya Mokhtarzada, co-fondatrice di Truebill, ha notato che 2,5 milioni di utenti hanno annullato i loro piani di abbonamento l’anno scorso. A un certo punto, la cancellazione ha superato le nuove iscrizioni.

LEGGI ANCHE: In che modo la perdita di abbonati Netflix e il naso ripido influenzeranno i più grandi spettacoli dello streamer?

La repressione della password porterà a un minor numero di abbonati a Netflix?

Le intuizioni degli analisti di mercato ci danno un motivo per mettere in discussione le nuove regole di condivisione delle password di Netflix. Monetizzare le famiglie non sembra la soluzione giusta. Lo streamer ha introdotto nuovi piani di condivisione delle password per Cile, Costa Rica e Perù. I clienti standard e premium possono aggiungere altri due account per un extra di $ 2,99. Ciò potrebbe allontanare i clienti che non hanno i soldi extra per spendere soldi in un piano di abbonamento. Lo streamer potrebbe probabilmente assistere a un ulteriore calo dei numeri.

In attesa che le nuove regole per le password entrino in vigore, condividi le tue opinioni sulle tariffe di abbonamento alla luce dell’inflazione.

LEGGI ANCHE: Gli spot pubblicitari di Netflix metteranno il gigante dello streaming contro Google e Facebook? Un dirigente di Netflix la pensa così

Il post Netflix ha perso abbonati a causa dell’inflazione? è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.