Mila Kunis è una presenza apprezzata sul nostro schermo da molti anni ormai e molti le sono stati presentati come Jackie Burkhart in That ’70s Show o come voce di Meg nella sitcom animata I Griffin.

Tuttavia, di certo non è stata nemmeno estranea ai fan del cinema.

Ha mostrato i suoi talenti in una vasta gamma di titoli, tra cui Black Swan, Ted, Friends with Benefits, Jupiter Ascending, Bad Moms e, più recentemente, il film drammatico Four Good Days.

Continuando a stupire in ruoli drammatici impegnativi, interpreta la parte dell’editore del New York Times Magazine Ani FaNelli in La ragazza più fortunata del mondo, diretto da Mike Barker e basato sull’omonimo romanzo di Jessica Knoll.

Ani viene avvicinata da un vero documentarista criminale per ricordare un incidente traumatico del suo passato, con l’argomento del film che costringe il pubblico a chiedere a Netflix di aggiungere un avviso di innesco della ragazza più fortunata al mondo quando è stato rilasciato…

Netflix ha aggiunto un avviso di attivazione per la ragazza più fortunata del mondo?

No, Netflix non ha aggiunto un avviso di attivazione a La ragazza più fortunata del mondo.

D’altra parte, mostra un certificato di 18 anni quando fai clic sul titolo su Netflix. Today riporta che è stato assegnato un punteggio elevato per “contenuti violenti, stupri, materiale sessuale”, mentre il film affronta anche temi di abuso di sostanze e oltre.

Alla fine, un certo numero di persone sta twittando la loro argomentazione secondo cui Netflix dovrebbe aggiungere un avviso di attivazione, poiché il film esplora gli effetti e i casi di aggressione sessuale.

Blonde di Andrew Dominik con Ana de Armas in un ritratto romanzato di Marilyn Monroe è stato aggiunto alla piattaforma a settembre e ha ricevuto una risposta simile. Allo stesso modo, Blonde non presenta alcun avviso di attivazione.

In realtà c’è una petizione chiamata “Avvisi Trigger da aggiungere a Netflix, per favore” che sta facendo il giro in questo momento e – al momento in cui scrivo – ha oltre 1.400 firme. La petizione è stata avviata “per aiutare i sopravvissuti agli abusi a evitare film con contenuti che potrebbero essere dannosi”.

Il pubblico reagisce su Twitter

Diverse persone hanno twittato reclami e espresso la loro frustrazione per l’assenza di un avviso di attivazione prima della ragazza più fortunata del mondo.

Dai un’occhiata a una selezione di tweet:

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Oh. Buon lavoro, @netflix sull’avviso di attivazione che non hai fornito nel tuo film La ragazza più fortunata del mondo smh. PSA per chiunque guarderà il film, ci sono scene molto grafiche di aggressione sessuale in questo film. — Skylar Ray-Lynn (@SkylarRaylynn) 7 ottobre 2022

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Netflix ha davvero perso la palla sul non aver aggiunto un gigantesco avviso di attivazione per La ragazza più fortunata del mondo — maionese patti (@jill_xo) 8 ottobre 2022

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro um avviso di innesco per il film “la ragazza più fortunata viva su netflix”. @netflix devi far sapere al tuo pubblico che c’è un’aggressione molto aggressiva nel film. Non riuscivo nemmeno a passare 40 minuti senza spegnerlo — Paige Lubiani (@plubiani) 9 ottobre 2022

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro TW: violenza sessuale Si rivolge a chiunque voglia guardare la ragazza più fortunata del mondo su Netflix. Il film è stimolante, pesante e le scene di violenza sessuale sono grafiche. Odio quando lo fanno perché non c’era alcun avviso di innesco. — La ragazza degli anni ’90 slash ashewo (@dedeayeh) 7 ottobre 2022

“Avevamo bisogno che il pubblico capisse veramente”

Seduta con The Hollywood Reporter, l’autrice e sceneggiatrice Jessica Knoll ha recentemente affrontato il motivo per cui sono state incluse scene angoscianti di aggressioni sessuali nel film:

“Con la scena dell’aggressione, penso che le conversazioni di Mike [Barker] e ho avuto molte cose in cui volevamo che le persone capissero appieno la profondità di questo personaggio e la rabbia di questa donna. Non è necessariamente “simpatica” in alcune situazioni odierne e chi è, quali sono i suoi obiettivi e come pensa alle cose”.

Ha aggiunto: “Penso che avessimo bisogno che il pubblico capisse veramente da dove proveniva. Non credo che lo capirai se non sarai davvero fedele a quanto sia degradante e difficile il periodo che ha attraversato. Quindi questo era dietro l’assicurarci che lo catturassimo davvero, così hai capito questa donna nella sua vita presente”.

La ragazza più fortunata del mondo è in streaming esclusivamente su Netflix.

Se sei stato colpito da questa storia, puoi contattare il team di Rape Crisis. Chiama lo 0808 802 9999 per un supporto emotivo confidenziale, aperto 12:00-14:30, 19:00-21:30 tutti i giorni dell’anno. Puoi anche contattare l’assistenza alle vittime allo 08 08 16 89 111

