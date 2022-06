Netflix Geeked Week 2022: orario e elenco completo di spettacoli/film

Netflix organizzerà ancora una volta un evento di una settimana che approfondirà alcuni degli spettacoli di genere, dei film e dei giochi che avranno in arrivo nel prossimo futuro. Tra i progetti in evidenza questa settimana ci saranno nuovi titoli di animazione, horror, fantascienza, azione e altro ancora.

Ora ci siamo avvicinati all’elenco completo di quali titoli saranno presenti nei 5 giorni dell’evento.

Secondo Netflix, avrai un assortimento di modi per guardare la settimana. Sarà disponibile sui canali YouTube, Twitter, TikTok, Twitch e Facebook. In particolare, tuttavia, non sarà disponibile per la visione tramite l’interfaccia di Netflix.

Puoi guardare Geeked Week dal vivo qui:

Elenco completo dei titoli da presentare durante la settimana Geeked di Netflix

Aggiungeremo anche un po’ di commenti e/o speculazioni su cosa possiamo aspettarci esattamente da ogni rispettivo titolo.

Giorno 1 – Giorno della serie Geeked Week – 6 giugno

Programma per il giorno della settimana Geeked 1

Vetrina della serie – 9:00 PT/12:00 ET/17:00 GMT

– 9:00 PT/12:00 ET/17:00 GMT Il pannello di Sandman – 10:10 PT/13:10 ET/18:10 GMT

– 10:10 PT/13:10 ET/18:10 GMT Il pannello dell’Accademia dell’Ombrello – 10:40 PT/13:40 ET/18:40 GMT

– 10:40 PT/13:40 ET/18:40 GMT La maggior parte dei regali: Vampire Pride con First Kill – 11:15 PT/14:15 ET/19:15 GMT

Elenco delle serie da presentare al Geeked Week Day 1

Il primo giorno della settimana sarà tutto dedicato ai nuovi spettacoli Netflix Original:

L’Accademia degli Ombrelli (Stagione 3) – Con il trailer ufficiale rilasciato, non è chiaro cosa vedremo. Forse i primi 8 minuti o le interviste al cast. La nuova stagione arriva il 22 giugno.

– Con il trailer ufficiale rilasciato, non è chiaro cosa vedremo. Forse i primi 8 minuti o le interviste al cast. La nuova stagione arriva il 22 giugno. L’uomo di sabbia (Stagione 1) – Quasi sicuramente ottieni un trailer completo per The Sandman e probabilmente anche una data di uscita.

– Quasi sicuramente ottieni un trailer completo per The Sandman e probabilmente anche una data di uscita. Resident Evil (Stagione 1) – La serie dovrebbe essere presentata in anteprima a luglio 2022 e probabilmente avremo un primo trailer completo per il nuovo spettacolo.

– La serie dovrebbe essere presentata in anteprima a luglio 2022 e probabilmente avremo un primo trailer completo per il nuovo spettacolo. One Piece (Stagione 1) – Lo spettacolo è ancora in fase di riprese in Sud Africa, ma potremmo avere una prima occhiata di qualche tipo.

– Lo spettacolo è ancora in fase di riprese in Sud Africa, ma potremmo avere una prima occhiata di qualche tipo. Prima uccisione (stagione 1) – Primi sguardi aggiuntivi e un nuovo trailer. Lo spettacolo viene lanciato su Netflix poche settimane dopo Geeked Week.

– Primi sguardi aggiuntivi e un nuovo trailer. Lo spettacolo viene lanciato su Netflix poche settimane dopo Geeked Week. Alice a Borderland (Stagione 2) – Nuovo primo sguardo al ritorno della serie giapponese in arrivo su Netflix a dicembre 2022.

– Nuovo primo sguardo al ritorno della serie giapponese in arrivo su Netflix a dicembre 2022. Tutti noi siamo morti (?) – Questa serie coreana è uscita a gennaio 2022 e da allora non abbiamo più sentito nulla. Forse un rinnovo della stagione 2?

– Questa serie coreana è uscita a gennaio 2022 e da allora non abbiamo più sentito nulla. Forse un rinnovo della stagione 2? Destino: La saga delle Winx (Stagione 2) – Le riprese si sono concluse a novembre 2021 per la seconda stagione, quindi è probabile che potremmo dare una prima occhiata e potenzialmente anche una data di uscita.

– Le riprese si sono concluse a novembre 2021 per la seconda stagione, quindi è probabile che potremmo dare una prima occhiata e potenzialmente anche una data di uscita. Locke & Key (Stagione 3) – L’ultima stagione arriverà più tardi nel 2022, quindi aspettati un primo sguardo di qualche tipo.

– L’ultima stagione arriverà più tardi nel 2022, quindi aspettati un primo sguardo di qualche tipo. Manifesto (stagione 4) – La prima metà dell’ultima stagione supersize dovrebbe essere rilasciata a novembre, quindi una data di uscita definitiva e un primo sguardo potrebbero essere ciò che viene offerto.

– La prima metà dell’ultima stagione supersize dovrebbe essere rilasciata a novembre, quindi una data di uscita definitiva e un primo sguardo potrebbero essere ciò che viene offerto. School Tales The Series (Stagione 1) – Nuova serie horror thailandese.

– Nuova serie horror thailandese. Shadow and Bone (Stagione 2) – Dovrebbe aver concluso la produzione. Potrebbe ottenere conferma insieme a un primo sguardo.

– Dovrebbe aver concluso la produzione. Potrebbe ottenere conferma insieme a un primo sguardo. Sweet Tooth (Stagione 2) – Ancora in produzione in Nuova Zelanda non mi aspettavo niente di grosso forse una presa in giro.

– Ancora in produzione in Nuova Zelanda non mi aspettavo niente di grosso forse una presa in giro. Il club di mezzanotte (stagione 1) – Il rilascio è previsto entro la fine dell’anno, una data di rilascio e/o una prima occhiata potrebbero essere in agenda.

– Il rilascio è previsto entro la fine dell’anno, una data di rilascio e/o una prima occhiata potrebbero essere in agenda. Vichinghi: Valhalla (Stagione 2) – La stagione 2 è già stata girata, quindi potremmo dare una prima occhiata. Potrebbe anche ricevere un aggiornamento dal set della stagione 3 che ha appena iniziato la produzione.

– La stagione 2 è già stata girata, quindi potremmo dare una prima occhiata. Potrebbe anche ricevere un aggiornamento dal set della stagione 3 che ha appena iniziato la produzione. Suora guerriera (stagione 2) – È in post-produzione da un po’ di tempo. Aspettando una finestra di rilascio e un primo sguardo.

– È in post-produzione da un po’ di tempo. Aspettando una finestra di rilascio e un primo sguardo. 1899 (serie limitata) – Nuova serie ambiziosa dai creatori di Scuro. In attesa di un annuncio sulla data di rilascio di novembre 2022 e altro ancora.

Giorno 2 – Giornata dei film della settimana Geeked – 7 giugno

Programma per Geeked Week Day 2

Vetrina cinematografica – 9:00 PT/12:00 ET/17:00 GMT

– 9:00 PT/12:00 ET/17:00 GMT Il pannello dell’uomo grigio – 9:40 PT/12:40 ET/17:40 GMT

– 9:40 PT/12:40 ET/17:40 GMT Il pannello della Scuola per il Bene e il Male – 10:10 PT/13:10 ET/18:10 GMT

Elenco delle serie da presentare al Geeked Week Day 2

Il secondo giorno della settimana si concentrerà sui film, sia che si tratti di fantasy, fantascienza, horror o animazione.

L’uomo grigio – L’arrivo è previsto per luglio 2022, abbiamo appena ricevuto il trailer completo di questo film d’azione ad alto budget, quindi forse un’intervista con il cast e alcune nuove riprese.

– L’arrivo è previsto per luglio 2022, abbiamo appena ricevuto il trailer completo di questo film d’azione ad alto budget, quindi forse un’intervista con il cast e alcune nuove riprese. La scuola del bene e del male – Non abbiamo ancora parlato molto di questo nuovo film fantasy, quindi ci aspettiamo un trailer completo e un annuncio sulla data di uscita.

– Non abbiamo ancora parlato molto di questo nuovo film fantasy, quindi ci aspettiamo un trailer completo e un annuncio sulla data di uscita. Testa di ragno – Questo film di Chris Hemsworth uscirà una settimana dopo Geeked Week.

– Questo film di Chris Hemsworth uscirà una settimana dopo Geeked Week. La bestia del mare – Trailer completo previsto per questo nuovo titolo di animazione in arrivo a luglio.

– Trailer completo previsto per questo nuovo titolo di animazione in arrivo a luglio. Wendell & Wild – Allo stesso modo, per questo film d’animazione sono previsti trailer e data di uscita/finestra.

– Allo stesso modo, per questo film d’animazione sono previsti trailer e data di uscita/finestra. Disseccato – Film norvegese in uscita su Netflix il 28 giugno.

– Film norvegese in uscita su Netflix il 28 giugno. Club del libro dell’assassino – Film nuovo di zecca, non abbiamo mai sentito che questo fosse allegato a Netflix.

– Film nuovo di zecca, non abbiamo mai sentito che questo fosse allegato a Netflix. Intercettore – Avrà già rilasciato, potrebbe ascoltare dal cast e/o rivedere il trailer.

– Avrà già rilasciato, potrebbe ascoltare dal cast e/o rivedere il trailer. Troll – Primo sguardo al film sui mostri norvegese in arrivo su Netflix nel 2022.

Giorno 3 – Giornata di animazione della settimana geeked – 8 giugno

Programma per Geeked Week Day 3

Speciale Netflix Geeked Week After School – 15:00 PT/18:00 ET/7:00 JST

Programma di animazione – 16:00 PT/19:00 ET/8:00 JST

– 16:00 PT/19:00 ET/8:00 JST Cyberpunk: Edgerunner Inside Look – 16:45 PT/19:45 ET/8:45 JST

Elenco delle serie da presentare al Geeked Week Day 3

Cyberpunk: Edgerunner – Ampio primo sguardo previsto e forse possibile data di uscita per la stagione 1.

– Ampio primo sguardo previsto e forse possibile data di uscita per la stagione 1. Amore, morte e robot – Si spera di ricevere un annuncio del volume 4 per questa serie animata, ma forse un’intervista con il talento dietro lo spettacolo.

– Si spera di ricevere un annuncio del volume 4 per questa serie animata, ma forse un’intervista con il talento dietro lo spettacolo. Il principe drago (stagione 4) – Aggiornamento sulla serie che è stata a lungo in sviluppo e dovrebbe arrivare su Netflix entro la fine del 2022.

– Aggiornamento sulla serie che è stata a lungo in sviluppo e dovrebbe arrivare su Netflix entro la fine del 2022. Arcano (Stagione 2) – La serie non dovrebbe tornare per un altro anno, quindi potrebbe essere un’anteprima o una presa in giro su ciò che sta arrivando.

– La serie non dovrebbe tornare per un altro anno, quindi potrebbe essere un’anteprima o una presa in giro su ciò che sta arrivando. Inside Job (Stagione 2) – Probabile data di uscita per i restanti episodi della prima stagione.

– Probabile data di uscita per i restanti episodi della prima stagione. Eccezione – Serie anime di Otsuichi e Yûzô Satô. Dovrebbe essere rilasciato nel 2022, quindi potrebbe essere una prima finestra di rilascio.

– Serie anime di Otsuichi e Yûzô Satô. Dovrebbe essere rilasciato nel 2022, quindi potrebbe essere una prima finestra di rilascio. Farzar – Nuove serie dai creatori di Paradiso PDabbastanza avanti nello sviluppo, quindi potrebbe essere la prima finestra di visualizzazione e rilascio.

– Nuove serie dai creatori di Paradiso PDabbastanza avanti nello sviluppo, quindi potrebbe essere la prima finestra di visualizzazione e rilascio. Alba lunare – Annuncio del titolo nuovo di zecca.

Giorno 4 – Settimana Geeked Stranger Things Day – 9 giugno

Il giorno 4, tutta l’attenzione si rivolge Cosa stranas dove otterremo:

Stranger Things 4 vol. 1 Aftershow ufficiale sbloccato

The Hellfire Club: A Stranger Things Dungeons & Dragons Adventure

Ecco il programma degli eventi:

Stranger Things 4 vol. 1: sbloccato – 9:00 PT/12:00 ET/17:00 GMT

– 9:00 PT/12:00 ET/17:00 GMT The Hellfire Club: A Stranger Things Dungeons & Dragons Adventure – 10:00 PT/13:00 ET/18:00 GMT

Giorno 5 – Giornata dei Giochi della Settimana Geeked – 10 giugno

Programma per Geeked Week Day 5

Vetrina dei giochi – 10:00 PT/13:00 ET/18:00 GMT

Spettacolo Cuphead! Tabella letta – 11:00 PT/14:00 ET/19:00 GMT

– 11:00 PT/14:00 ET/19:00 GMT TWITCH GAMING Summer Gathering con Ella Balinska di Resident Evil – 11:30 PT/14:30 ET/19:30 GMT

– 11:30 PT/14:30 ET/19:30 GMT Podcast Geeked: Il meglio della settimana Geeked – 12:00 PT/15:00 ET/20:00 GMT

Elenco delle serie da presentare al Geeked Week Day 5

La settimana si conclude venerdì coprendo il gioco in due forme. Tratteranno anche i loro adattamenti di videogiochi e anche la loro prossima libreria di nuovi giochi.

Sul fronte dell’adattamento vedremo:

Lo spettacolo di Cuphead! (Stagione 2)

Sonic Prime (Stagione 1)

DOTA: Sangue di drago (Libro 3)

Tekken: Bloodline (Stagione 1)

Sul fronte dei videogiochi, il post anticipa oltre 10 annunci di giochi tra cui:

Fortunata Luna

Poinpy

Gioco La Casa Di Carta

Cosa non vedi l’ora di vedere alla Geeked Week? Fateci sapere nei commenti.