Netflix farà “Harry Potter” con “La scuola del bene e del male”? Il primo teaser trasporta Sophie e Agatha a scuola

Questo è! Questo è reale! Anticipa il teaser del nuovo film fantasy, The School for Good and Evil su Netflix. Soman Chainani è l’autore dell’omonimo franchise best-seller. Il libro ha venduto oltre 2,5 milioni di copie. Il film sembra una combinazione di Harry Potter e Biancaneve. E no, non è a causa di Charlize Theron. Certo, è uno dei motivi, ma poi c’è una mela mezza morsicata, sandali di vetro e uno dei personaggi principali sembra aver preso a modello Cenerentola.

La scuola di magia dove vengono addestrati eroi e cattivi

A differenza di Hogwarts, che aveva quattro fazioni, The School for Good and Evil su Netflix ne ha solo due: buono e cattivo. E le migliori amiche Sophie e Agatha scoprono rapidamente dove vanno a scuola i lasciti delle fiabe quando una misteriosa creatura li porta via (letteralmente) in una terra lontana in una scuola mistica. L’ambientazione della scuola sembra Hogwarts! Ma non c’è nessun bambino maledetto qui e nessuna profezia. Tuttavia, c’è incomprensione e avventura come il due ragazze si trovano dalla parte sbagliata della battaglia.

Sophie sapeva di essere destinata alla School for Good, ma deve allenarsi sotto Lady Lesso, che dirige la School for Evil. D’altra parte, Agatha viene lasciata a School for Good, dove il professor Dovey supervisiona l’addestramento. Il loro destino e la loro amicizia vengono messi alla prova quando compare una figura oscura e misteriosa, che ha un legame con il passato di Sophie. A peggiorare le cose, il duo lo scopre l’unico modo per scambiare scuola è prendere a bacio dal loro vero amore. Quindi non siamo così fuori di testa per la cosa di Biancaneve, dopotutto!

LEGGI ANCHE: Charlize Theron è una rossa nel nuovo film di Netflix “The School for Good and Evil”

Incontra il cast di The School for Good and Evil su Netflix

Il film di Pauk Feig ha scelto i seguenti attori:

Sofia Wylie

Sofia Anna Caruso

Kerry Washington

Charlize Theron

Michelle Yeoh

Rachel Bloom

Laurence Fishburne

Ben Kingsley

Il film fantasy non ha ancora fissato una data di uscita. Ma arriverà in autunno entro la fine dell’anno.

LEGGI ANCHE: Cosa aspettarsi dal film live action “The School for Good and Evil” in arrivo su Netflix? Sarà all’altezza del romanzo di Soman Chainani?

Il post Netflix in “Harry Potter” con “La scuola del bene e del male”? Il primo teaser trasporta Sophie e Agatha a scuola è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.