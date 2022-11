Netflix Eying Greta Gerwig dirigerà il film “Le cronache di Narnia”.

Potremmo finalmente ottenere alcune notizie sulla frontiera di Netflix Le Cronache di Narnia. Dopo quattro anni di attesa, abbiamo sentito che Netflix sta cercando di dare il via al franchise su Netflix con due film e che Greta Gerwig dovrebbe dirigere entrambi.

Finora abbiamo avuto due ondate di notizie su Narnia Netflix. Ovviamente, il primo round di notizie è arrivato nell’ottobre 2018, quando Netflix ha annunciato che stava collaborando con The CS Lewis Company in un accordo pluriennale in cui avrebbero potuto produrre serie e film basati sugli amati libri.

Poi, poco meno di un anno dopo, Netflix ha annunciato che Matthew Alrich era entrato a far parte del franchise come “architetto creativo” e aveva supervisionato tutto lo sviluppo che andava avanti. Il creativo è meglio conosciuto per il suo lavoro alla Disney Pixar, incluso il co-sceneggiatore di Cocco.

Da allora, tutto è andato tranquillo a parte le voci o le fughe di notizie occasionali. Sono passati quattro anni dall’annuncio iniziale.

Tuttavia, abbiamo sentito parlare per la prima volta di alcuni movimenti all’inizio del 2021. Comprendiamo che Netflix ha contattato vari registi per un film all’inizio dell’anno.

Avanti veloce fino ad ora, stiamo sentendo che probabilmente Netflix avrà Greta Gerwig dirigendo i primi due possibili film di Narnia.

Netflix non ha fornito alcun commento per questa storia.

Gerwig è uno stimato attore e regista dietro Piccole donne, Lady Bird, Signora America, e Francesca Ha.

Più avanti, nel 2022, Gerwig reciterà Rumore bianco nel ruolo del personaggio Babette. Il film Netflix Original uscirà su Netflix verso la fine di dicembre 2022 e riceverà una tiratura limitata nelle sale.

Al di là Rumore biancoGerwig è sceneggiatore e regista del film della Warner Bros. in uscita nel 2023 Barbie ed è stato scelto come sceneggiatore del live-action della Disney Bianco come la neve film in uscita nel 2024.

Non sappiamo esattamente quali film saranno diretti da Gerwig o quali libri copriranno. Molti hanno predetto che Netflix non si atterrà all’ordine del libro, ma non c’è nulla di concreto in questo.

Aspetteremo di saperne di più da Netflix su questo, ma fino ad allora, per uno sguardo completo a tutto ciò che sappiamo Le Cronache di Narnia su Netflix, vai alla nostra anteprima per il franchise qui.