Netflix Eyes, adattamento cinematografico di “Palazzo degli annegati”

Cosa c’è su Netflix ha appreso che Netflix sta aggiungendo un altro thriller d’epoca al suo arsenale di film, con lo streamer che sta sviluppando un adattamento del romanzo di Christine Mangan, Palazzo degli Annegati.

Due fonti indicano che il film è allegato a Netflix, che è basato sul romanzo della stimata autrice Christine Mangan. Mangan è meglio conosciuta per il suo romanzo del 2018, Mandarino.

Pubblicato per la prima volta nel giugno 2021, ha debuttato ottenendo recensioni entusiastiche da artisti del calibro di NYTimes e Washington Post. Il Post ha detto:

“Se ti piacciono le tue storie di suspense psicologica inondate di atmosfera, intrise di terrore, positivamente intrise di sinistrezza,” Il palazzo degli annegati “di Christine Mangan fa per te.”

Comprendiamo che le opzioni del libro sono state raccolte da Netflix poco dopo il debutto del libro, con l’intenzione di adattarlo in qualche modo. Ora, più di un anno dopo, possiamo confermare che un adattamento cinematografico è ciò che Netflix ha in mente per il titolo.

Ecco una carrellata di cosa tratta il libro e, quindi, cosa possiamo aspettarci dal film:

“E’ il 1966 e Frankie Croy si ritira nel palazzo vuoto della sua amica a Venezia. Sono passati anni dal successo iniziale del romanzo d’esordio di Frankie e ha trascorso la sua carriera cercando di essere all’altezza delle aspettative. Ora, dopo una recensione particolarmente feroce del suo lavoro più recente, insieme a un crollo molto pubblico, ha bisogno di ricaricarsi e di ispirarsi di nuovo. Poi appare Gilly. Una giovane ammiratrice precoce desiderosa di fare amicizia, Gilly sembra determinata a insinuarsi nella vita solitaria di Frankie. Ma c’è qualcosa nella giovane donna che fa riflettere Frankie. Quanto di ciò che Gilly le dice è la verità? Con l’emergere di una serie di bugie e rivelazioni, le vite di queste due donne saranno tragicamente alterate mentre la catastrofica inondazione del 1966 di Venezia devasta la città. Ricco di suspense e travolgente, il Palazzo degli annegati di Christine Mangan porta in vita il mistero di Venezia mentre racconta una storia contorta di ambizione e natura umana.

Come notato, abbiamo sentito che le attrici Nicole Kidman e Luara Dern sono legate al progetto.

Dern è adocchiato per il ruolo di Frankie Croy, mentre Kidman è adocchiato per il ruolo di Gilly (il cattivo della storia), entrambi presenti nel libro.

Entrambe le attrici stanno lavorando con Netflix su numerosi altri progetti.

Laura Dern ha lavorato con Netflix su Storia di matrimonio, per il quale ha ottenuto un Oscar. Anche in cantiere per l’attrice c’è un nuovo film Netflix chiamato Pianeta solitariodove reciterà al fianco di Liam Hemsworth.

Nicole Kidman è anche collegata a un altro film Netflix sotto forma di una commedia romantica senza titolo (che capiamo ora si chiama L’affare di famiglia) insieme a Zac Efron e Joey King.