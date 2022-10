Netflix è pronto a metterti sulla nostalgia di Mystery Van aggiungendo i film di Scooby Doo alla sua collezione

Scooby-Doo, dove sei? La canzone ti manda in un viaggio nella nostalgia? Bene, il Mystery Van di Scooby-Doo è tornato per ricordarti la tua infanzia. La banda di cacciatori di mostri Scooby Doo film è ora su Netflix. Il cartone animato che ha mandato in onda il suo primo episodio nel 1969 su Cartoon Network tra gli altri canali ha ispirato la serie di film. Nel 2002, il regista Raja Gosnell ha creato un film con lo stesso nome, seguito dalla sua creazione del sequel del 2004 Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed.

Mentre il primo film è stato un successo al botteghino guadagnando $ 275 milioni, seguito dal sequel, che ha incassato $ 181,2 milioni. Sebbene ci fossero anche altri remake, a dimostrazione di quanto sia amato il franchise di Scooby-Doo. Nonostante ogni remake sia un po’ diverso dall’altro, l’unica cosa costante è il suo personaggio sciocco e le scene scandalosamente esilaranti. In un post tagliente su Twitter, Netflix ha annunciato l’aggiunta di questi film gialli.

Come Netflix ha annunciato l’aggiunta dei film di Scooby-Doo

L’aggiunta del brivido di Scooby-Doo a Netflix non riscalderà i fan esistenti, ma amplierà anche la base di fan del franchise. In un post su Twitter del 2 ottobre, il colosso dello streaming ci ha dato un assaggio dei film con spezzoni di scene d’azione. La didascalia a cui è “Daphne è la damigella di nessuno in pericolo. Scooby-Doo e Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed sono ora su Netflix.

Il cast principale comune è composto da Freddie Prinze Jr. nei panni di Fred Jones, Sarah Michelle Gellar nei panni di Daphne Blake, Matthew Lillard nei panni di Shaggy, Linda Cardellini nei panni di Velma Dinkley e Neil Fanning che doppia il cane animato Scooby-Doo. Sarah Michelle Gellar ha vinto i Teen Choice Awards nella categoria Choice Movie Actress – Comedy award per il suo ruolo nella serie di film.

LEGGI ANCHE: “Siamo come Schitt’s Creek di Netflix”: Finn Wolfhard ha detto che Stranger Things è “come 5 film diversi riuniti in uno”, lo confronta con Zodiac Killer e Scooby Doo

La trama del franchise di Scooby-Doo consiste in un gruppo di amici che risolvono misteri e il loro cane, Scooby. A differenza dei cani tipici, Scooby e Shaggy si spaventano facilmente, mentre gli altri tre personaggi preparano trappole e cercano di smascherare la faccia dietro i mostri spaventosi. Puoi guardare in streaming Scooby Doo e Scooby Doo 2 su Netflix ora.

Il post Netflix è pronto per metterti sulla nostalgia di Mystery Van aggiungendo i film di Scooby Doo alla sua collezione è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.