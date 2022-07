Netflix e i fan celebrano Chris Evans contro Ryan Gosling per una vittoria ma non per le stelle

Netflix sapeva sicuramente che accoppiare Chris Evans e Ryan Gosling in un film avrebbe fatto impazzire i fan. Di recente, le due star si sono unite sotto la direzione dei fratelli Russo in The Grey Man di Netflix. I due uomini sono senza dubbio gli attori più interessanti che lavorano nel settore in questo momento. Mentre Gosling ha incantato il pubblico con film come La La Land e The Notebook, Chris Evans ha optato per film più d’azione. Quest’ultimo è noto soprattutto per il suo ruolo di Capitan America nei film Marvel.

E ora Netflix ha fatto un passo avanti e ha affisso un cartellone pubblicitario che sta divertendo i fan su Twitter.

Le buffonate sui cartelloni pubblicitari di Netflix continuano

Nel suo ultimo post su Twitter, lo streamer ha pubblicato il suo ultimo aggiornamento del tabellone per le affissioni che non funziona L’uomo grigio interpreta Ryan Gosling e Chris Evans, eppure la chiama una vittoria per tutti i fan!

Perché inseguire Gosling o farsi inseguire da Evans non suona male se ci pensi.

E, naturalmente, i fan hanno avuto alcune reazioni esilaranti al tweet.

Ascolta, se sono stato inseguito da Chris Evans, sai benissimo che non mi muoverò nemmeno dal mio posto. Lascerei semplicemente che mi prendesse. — Nab. (@nala_zra) 21 luglio 2022

Ora, perché dovrei scappare da Chris Evans perché mi insegua? Andrò felicemente a correre tra le sue braccia. — Samu (@SamixxHa) 21 luglio 2022

Yassss pic.twitter.com/lxlk9iwbil — amy (@amyi_c) 20 luglio 2022

Ma, Henry Cavill contro Chris Evans, significa che Shakira vince. — Samuel Caceres (@Gogui0322) 20 luglio 2022

preferiremmo essere aiutati da ana de armas, grazie mille. pic.twitter.com/JQMJohcpS9 — ologramma gf (@metratrainsis) 20 luglio 2022

Chris Evans e Ryan Gosling interpretano i rivali nel film d’azione ad alto numero di ottani, The Grey Man. Sierra Six di Ryan è un agente della CIA altamente qualificato prelevato da un penitenziario per eseguire gli ordini della CIA. Tuttavia, quando si è imbattuto in un segreto dell’agenzia, inizia a mettere in discussione la loro agenda e finisce per diventare quello che viene braccato. L’agenzia schiera Lloyd Hansen di Chris Evans, un maniaco, per rintracciare l’agente rinnegato e ucciderlo.

Chris Evans sull’interpretare un personaggio “deplorevole”.

Evans ha rivelato di non volere alcuna qualità redentrice presente nel suo personaggio. Voleva interpretare un vero e proprio cattivo. Mentre scomponeva il suo personaggio, l’attore ha spiegato: “Quindi, anche se è deplorevole, crede che quello che sta facendo sia giusto, che sia buono. Lloyd crede che vivere come lui sia troppo difficile per le altre persone.“

L’emozionante inseguimento del gatto e del topo ha anche Ana De Armas di No Time To Die, Rege-jean Page di Bridgerton e la superstar indiana Dhanush nel mix. Il film inizierà lo streaming su Netflix il 22 luglio 2022.

Il post Netflix e i fan celebrano Chris Evans contro Ryan Gosling per una vittoria ma non delle stelle è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.