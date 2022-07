Netflix diventa asiatico mentre “Curry On” attraverso un’estate di matrimoni indiani, controlla la data di uscita della “Stagione dei matrimoni”, il cast, la sinossi, il trailer e altro

Bellissime ghirlande, una sposa che indossa un lehenga splendidamente decorato, un cibo senza fine e una varietà di colori. Suona un campanello? Sembra un grosso matrimonio indiano. Quindi, allaccia le cinture e preparati perché Netflix ha un nuovo film spensierato con un sapore di spezie indiane in arrivo. Per coloro che hanno amato la serie per adolescenti di successo su Netflix, Io non ho mai, Stagione dei matrimoni è solo la scelta giusta.

A volte devi fingere di innamorarti prima di innamorarti. Guarda ora il trailer ufficiale: la stagione dei matrimoni arriverà su Netflix il 4 agosto! #WeddingSeasonNetflix pic.twitter.com/InyHW07jxy — Golden (@netflixgolden) 6 luglio 2022

Tutto quello che devi sapere sulla stagione dei matrimoni

Il film parla di due giovani, Asha e Ravi, costantemente spinti dai genitori a sposarsi. È diretto da Tom Dey e la sceneggiatura è stata scritta da Shiwani Srivastava.

La premessa di base del film è la seguente: la madre di Asha (Pallavi Sharda) stabilisce un profilo di appuntamenti per trovarla una compagna “ideale”. I genitori di Ravi (Suraj Sharma) vogliono lo stesso per lui. Il primo appuntamento di Asha e Ravi è un flop e si rendono conto di trovarsi in posti diversi della vita.

Asha suggerisce a Ravi un piano vantaggioso per tutti: una relazione fasulla per incontrarsi durante la stagione dei matrimoni. Nei tre mesi successivi, Asha e Ravi scoprono di avere più cose in comune di quanto pensassero. Forse i loro genitori sapevano meglio.

Ecco il trailer del film-

Come si evince dal trailer, Stagione dei matrimoni è la commedia romantica perfetta per “estate d’amore.” È ovvio dalla chimica sullo schermo tra gli attori che il film sarà una bella esperienza.

Chi è il cast?

Il film è protagonista Suraj Sharma e Pallavi Sarda come i protagonisti. Suraj ha avuto la sua svolta nel pluripremiato dramma commovente di Ang Lee Life of Pi. Pallavi è apparso in diversi film hindi ed è stato nel live-action Tom e Jerry film uscito nel 2021. L’altro cast include Rizwan Manji, Veena Sood, Afsar, Sean Kleier e Manoj Sood.

Il film uscirà il 4 agosto 2022. Preparati a trasmettere in streaming il Stagione dei matrimoni su Netflix.

