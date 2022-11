Netflix, Disney Plus, Hulu e HBO Max hanno i saldi del Black Friday?

Il Black Friday è dietro l’angolo, ma i servizi di streaming come Netflix, Hulu, Disney Plus, HBO Max avranno vendite o offerte nel 2022?

Le persone continuano ad aspettare il Black Friday nella speranza di trovare l’affare perfetto e con i servizi di streaming che stanno diventando piuttosto popolari, non sorprende che le persone vogliano sapere se ci sono offerte.

Netflix ha offerte per il Black Friday?

Purtroppo, Netflix non ha offerte per il Black Friday e gli utenti dovranno pagare il solito prezzo se desiderano avere questo servizio di streaming.

Ciò non sorprende, poiché la piattaforma non ha mai avuto una vendita del Black Friday prima. Dato che Netflix ha anche attirato molta attenzione con spettacoli come The Watcher, Jeffrey Dahmer e altri, sembra che la piattaforma sia desiderosa di mantenere i suoi vecchi modi quando si tratta di prezzi.

Disney Plus ha delle offerte?

Sebbene Netflix non abbia accordi, potresti essere fortunato quando si tratta di Disney Plus poiché il pacchetto Discovery, che include Disney Plus, Hulu ed ESPN + può essere acquistato per $ 79,99.

Coloro che lo acquistano risparmieranno circa il 25%.

C’è qualche accordo per HBO Max?

Puoi goderti HBO Max per $ $ 1,99 per tre mesi se ti registri ora. Questo è disponibile solo per ad-tyre, il che significa che, con questo costo, gli utenti dovranno guardare un paio di annunci mentre guardano i loro programmi preferiti.

Tuttavia, è un buon risparmio.

Hulu ha delle offerte?

Se non sei interessato ad acquistare il pacchetto Discovery, puoi goderti $ 2 al mese per un anno come affare del Black Friday di Hulu.

Tuttavia, c’è un piccolo problema con questo. L’offerta è disponibile solo per le persone che non conoscono Hulu o per i clienti abituali che non hanno utilizzato la piattaforma nell’ultimo mese.

L’offerta sarà disponibile per l’acquisto dal 23 novembre alle 00:00 PT e fino al 28 novembre alle 23:59 PT.

