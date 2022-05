Netflix difende “The Right of Stand-Up Comedians” in una breve risposta dopo che Dave Chappelle è stato attaccato

Oltre ad essere divertente, Netflix è un festival degli scherzi è stato anche nelle notizie per un incidente piuttosto noto. Un uomo del pubblico è salito sul palco e ha attaccato il comico Dave Chappelle all’Hollywood Bowl di Los Angeles. In seguito all’incidente, il gigante dello streaming ha finalmente rilasciato una dichiarazione a sostegno di Chappelle e ha anche condannato fermamente l’intero incidente.

Dave Chappelle si stava esibendo al Netflix Is A Joke Festival quando qualcuno del pubblico è salito sul palco e ha cercato di affrontare il comico. E anche se Internet è stato principalmente per ridere delle battute che sono seguite, è vero che questo attacco contro di lui è condannabile. Quindi, Netflix stesso è uscito per supportare Chappelle.

Netflix difende Dave Chappelle e il suo diritto di esibirsi senza paura

Nel comunicato, Netflix ha condannato fermamente l’attacco al comico durante uno dei suoi eventi. “Teniamo molto alla sicurezza dei creatori e difendiamo con forza il diritto dei cabarettisti di esibirsi sul palco senza paura della violenza”, Lo ha detto il portavoce di Netflix. L’incidente è avvenuto durante gli ultimi momenti della performance di Chappelle all’evento di ieri sera.

Secondo quanto riferito, l’aggressore aveva un coltello e una pistola, ma è stato subito arrestato dalla polizia di Los Angeles. In molti video girati nella sede, possiamo vedere le autorità trascinare l’uomo fuori dal palco.

La società di produzione del comico ha anche rilasciato una dichiarazione in cui si rifiuta di lasciare che questo incidente metta in ombra il suo set comico. “Dave Chappelle ha celebrato quattro notti di commedia e musica, stabilendo vendite da record per un comico all’Hollywood Bowl. Questa corsa lega Chappelle ai Monty Python per gli spettacoli più titolati di qualsiasi comico all’Hollywood Bowl, raggiungendo 70.000 fan di background diversi durante il primo Netflix Is A Joke: The Festival e si rifiuta di permettere che l’incidente della scorsa notte offuschi la magia di questo momento storico,” si legge nel comunicato.

Questo incidente è accaduto quasi un mese dopo l’intera controversia sullo slapgate agli Oscar 2022. Quindi, abbiamo anche visto Chris Rock salire sul palco per alleggerire l’atmosfera e anche dare un’occhiata a Will Smith.

LEGGI ANCHE: Pete Davidson rompe il suo silenzio e chiama Kanye West “Un genio” al Netflix Is a Joke Festival

Il post Netflix difende “The Right of Stand-Up Comedians” in una breve risposta dopo che Dave Chappelle è stato attaccato per la prima volta su Netflix Junkie.