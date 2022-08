Netflix dà il via libera a un documentario sul famigerato trasferimento da 63 milioni di dollari di Luis Figo al Real Madrid

Nel corso degli anni, la qualità dei contenuti che Netflix presenta ai suoi abbonati è stata oggetto di numerosi dibattiti. Molti credono che lo streamer vada per drammi adolescenziali degni di nota e non crea contenuti di qualità come altri studi. Ma qualunque parte tu sia d’accordo, nessuno può negarlo Netflix ha alcuni dei migliori documentari là fuori. Variano in soggetti e tempi, da dallo sport ai veri drammi polizieschi. E alla splendida lista dei documentari si aggiunge un nuovo film l’ex giocatore del Real Madrid Luis Figo.

Di recente Netflix ha annunciato la data di uscita del documentario e del suo cast stellato. Vuoi saperne di più sul nuovo film? Allora continua a leggere.

Louis Figo ottiene un documentario sul suo trasferimento al Real Madrid

Netflix ha annunciato su 18 agosto che avrebbe rilasciato un documentario 22 anni dopo il famoso incidente che approfondisce Lo storico e controverso trasferimento di Luis Figo dal Barcellona al Real Madrid. L’intera narrazione della mossa di Figo è affascinante e assistere a un documentario in cui parlano i partecipanti chiave del processo dovrebbe essere intrigante. Il documentario è pronto debutto il 25 agostoed entrambi i presidenti dell’epoca, Florentino Perez e Joan Gaspartcosì come lo stesso Figo, sono attesi a commentare.

Netflix España ha rilasciato la seguente dichiarazione su Twitter:

“Luís Figo, Florentino Pérez, José Veiga, Joan Gaspart, Paulo Futre… 22 anni dopo, i protagonisti parlano per la prima volta del trasferimento più controverso della storia del calcio. Il 25 agosto arriva il documentario #ElCasoFigoElFichajeDelSiglo”.

Luís Figo, Florentino Pérez, José Veiga, Joan Gaspart, Paulo Futre… 22 años después, los protagonistas hablan por primera vez del traspaso más polémico de la historia del fútbol. El documental #ElCasoFigoElFichajeDelSiglo llega el 25 de agosto. pic.twitter.com/ibxR5yJflW — Netflix Spagna (@NetflixES) 18 agosto 2022

Una breve storia del controverso accordo

Figo è uno dei rari calciatori ad aver giocato per entrambi Barcellona e Real Madrid in Spagna. La sua controversa mossa da Il Barcellona contro i feroci rivali del Real Madrid nel 2000 ha stabilito un valore record mondiale di $ 63 milioni.

L’accordo è stato molto contestato e ha suscitato indignazione Catalogna. Figo si è trasferito al Barcellona da Sporting Clube de Portugaldove ha fatto il suo debutto da professionista senior a 1995. Ha goduto di cinque anni di notevole successo a Camp Nou prima di dirigersi verso il Santiago Bernabeu nell’estate del 2000.

Ragazzi, farete streaming del documentario su Netflix? Facci sapere le tue risposte nei commenti qui sotto.

