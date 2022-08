Netflix condivide la scena “Elite” di Tom Holland dal suo film di azione e avventura

Risiede nel cuore di milioni di fan, Tom Holland è il miglior Spider-Man questa generazione potrebbe avere. Le sue mosse d’azione toste e la sequenza mozzafiato non mancano mai di impressionare il pubblico, indipendentemente dal film in cui si trova. L’attore è diventato immediatamente famoso dopo essere apparso nel MCU, incarnando l’amato personaggio di Peter Parker.

È sorprendente che Tom fosse solo 19 anni vecchio quando ha assunto questo ruolo da protagonista allora. Bene, non è solo lo Spider-Verse dove lo vediamo camminare sulle granate o affrontando una battaglia a migliaia di miglia dal suolo. Netflix ha recentemente ricordato ai fan una delle scene iconiche di Inesplorato. Continua a leggere per scoprire tutto su questa scena mozzafiato.

Tom Holland lo ha inchiodato ancora una volta nella scena di combattimento sbalorditiva di Uncharted

La pagina ufficiale di Netflix sfigato condiviso una clip di sequenza di combattimento aereo ricca di azione. Basato su Il video PlayStation di Naughty Dog gioco raffigurante Tom Holland come a ladro e cacciatore di tesori.

la scena del combattimento aereo in UNCHARTED è d’élite pic.twitter.com/eoerPD0cfk — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 21 agosto 2022

Nathan Drake e il suo mentore Set di Victor Sullivan (Mark Wahlberg). in un’avventura per trovare la fortuna perduta. Il video clip su Twitter mostrava Tom nascosto in un’auto con Mark su un aereo cargo per prendere il controllo dei mercenari. L’attesissima scena del videogioco prende vita in questo Adattamento 2022.

Dove si svolge una massiccia battaglia nell’aria e Nathan Drake viene visto correre attraverso un aereo volante che combatte con i cattivi. Anche se Victor lo avverte di prendere il paracadute e saltare, Nate decide di combattere Braddock.

Il tesoro del valore di $ 5 miliardi ha messo in gioco molte vite in Uncharted

Nel processo di schivare i proiettili, la sua gamba rimane bloccata in una delle scatole, e lui vola fuori dall’aereo. Sospeso a milioni di miglia da terra sul punto di scivolare verso la morte. Nathan riesce a risalire, solo per essere di nuovo picchiato L’auto di Frazer. Lo vediamo poi cadere nel vuoto senza che ci siano soccorsi in vista.

L’attore stesso ha condiviso la sua esperienza definendola il sequenza d’azione più impegnativa del film perché Tom Holland stava levitando a cento piedi in aria, quindi la scena sembra più autentica. Come in No Way Home, l’attore ha detto: “Penso che quel livello di paura renda quella scena molto più autentica.”

Cosa ne pensi del climax di Inesplorato? È simile al videogioco storico? Sentiti libero di lasciare i tuoi commenti sotto.

