Netflix collabora con Tyson Fury da 65 milioni di dollari per creare un documentario in più parti

Molti sportivi stanno offrendo spunti sulla loro vita e sulla loro gli sport alla gente comune. Netflix sta abbracciando questi giocatori creando documentari su di loro. Ci sono molti documentari sportivi disponibile nella libreria di Netflix. Ora ne aggiungerà un altro su un pugile in pensione. Netflix ha recentemente annunciato il suo legame con Tyson Furia e il documentario in più parti. Ecco tutto ciò che devi sapere a riguardo.

Tyson Fury riceverà un documentario in più parti da Netflix

Tyson Luke Fury è un professionista britannico pugile. Lui è un due volte campione del mondo dei pesi massimi, aver tenuto il titolo WBC dalla sconfitta Deontay Wilder nel 2020, e Il titolo della rivista Ring dal 2020 ad agosto 2022, in precedenza ha ricoperto il ruolo di unificato WBA (Super), IBF, WBO, IBO e The Ring titoli dopo la sconfitta Wladimir Klitschko nel 2015. A partire da agosto 2022, ESPN classificato Fury come il il miglior peso massimo attivo del mondoe anche come il quarto miglior pugile attivo, libbra per sterlina. È classificato sesto dal TBRBe settimo dal Associazione degli scrittori di boxe d’America. Ora, questo famoso giocatore riceverà un documentario con Netflix.

NOTIZIE: Netflix è in produzione per un documentario in più parti con la star mondiale della boxe Tyson Fury! — Netflix Regno Unito e Irlanda (@NetflixUK) 24 agosto 2022

Come da annuncio, è già in produzione. Il documentario con un titolo provvisorio A Casa Con Le Furie provvederà intuizione esclusiva nei tentativi di questo campione dei pesi massimi di incenerire il ritiro con la sua famiglia. Insieme alla sua vita familiare, gli spettatori vedranno Tyson continuamente alla ricerca di progetti per tenersi occupato. Il documentario seguirà il campione sul suo tour mondiale per incontrare i suoi fan, alla loro sontuosa famiglia vacanze anche.

Subito dopo aver pubblicato un video dell’annuncio del suo ritiro, la notizia è uscita da questo documentario. Tuttavia, nel video, dà il tempo ai corteggiatori 1 settembre. Se qualcuno viene a combattere, Tyson combatterà. Altrimenti, ha detto, ora è in pensione.

Laura Leigh è il produttore esecutivo di questo spettacolo. Demi Doyle è il produttore della serie. Mentre lo è il produttore della serie Edit Clair Little, Josh Jacobs è il Direttore della Serie. Tina Flintoff e Nick Hornby sono i direttori creativi di questo spettacolo. Sei un fan della boxe? Hai visto Tyson combattere? Dicci se sei entusiasta di questo documentario.

