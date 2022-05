Netflix cancella Maya e la serie di tre sequel “Kung-Fu Space Punch”

Netflix Animation ha avuto alcune settimane difficili quando i progetti in fase di sviluppo sono stati eliminati. Abbiamo visto oltre una mezza dozzina di progetti di animazione in scatola e un altro che ora possiamo aggiungere all’elenco Pugno spaziale di Kung-Fu da cui proviene Maya e i Tre creatore, Jorge R. Gutierrez.

Annunciato per la prima volta al Festival di Annecy nel 2017, Pugno spaziale di Kung Fu era originariamente concepito come un film d’animazione descritto come una “stravaganza di fantascienza animata colorata”. Annecy, per chi non lo sapesse, è un festival di animazione che si svolge in Francia. Secondo Variety, i partecipanti al festival hanno potuto vedere una presentazione del progetto in corso di lavorazione.

La trama, all’epoca, ruotava attorno a Johnny Holliday che è “un cowboy americano di Kung Fu nello spazio che si innamora di Ramona Sanchez, una rivale d’infanzia dalla testa calda diventata poliziotta messicana hardcore, mentre combatte contro il leggendario cattivo Kathulo per il destino della galassia”.

Da quella presentazione, le cose erano andate male sul progetto con Jorge che ha firmato un accordo generale con Netflix nel 2020 e si è concentrato su altri progetti come le serie limitate di Netflix, Maya e i Tre dove ha lavorato come scrittore, doppiatore e regista.

Ora sappiamo che il progetto era in fase di sviluppo iniziale presso Netflix e progettato per essere un Maya e i Tre sequel ambientato nel futuro.

Gutierrez ha descritto il progetto come segue:

“Questa versione di Space Punch sarebbe stata proprio come Maya And The Three, un’originale serie limitata epica di 270 minuti (in 9 capitoli) con un budget sano. Con il modo in cui lo streaming sta andando attualmente, per me ha senso il motivo per cui questo è un tale rischio. Sono solo grato che abbia avuto un’altra possibilità. Questa versione Netflix era una storia d’amore piena di azione con le reincarnazioni di Maya e Zatz come fuorilegge e sceriffo spaziale. Per chiunque abbia visto la presentazione di Annecy, questo è stato il numero di volte 100!”

Ora sappiamo, però, che il progetto non sta andando avanti a Netflix. L’annuncio è uscito su Twitter il 27 maggio insieme ai piani iniziali per il progetto.

In un tweet successivo, Gutierrez ha dichiarato che il progetto potrebbe eventualmente andare altrove dicendo:

“Non è morto morto. Basta non andare avanti con Netflix Animation. Ciò significa che devo allestire uno studio diverso per realizzarlo, che ovviamente è il mio piano. Adoro questa idea e verrà realizzata. Il Libro della Vita ha impiegato 14 anni per realizzarsi. Sono un paziente hombre :)”

Altri progetti di animazione Netflix Original cancellati (di cui siamo a conoscenza) includono:

Bambino antirazzista

Osso

Doni e maledizioni

Dino Daycare

Perla

I Twits

Fatica e guai

Ali di fuoco

Nonostante la notizia della cancellazione di Kung Fu Space Punch, il film d’animazione Netflix del creatore,