Netflix cancella le serie live-action di Resident Evil dopo una sola stagione

È finita per il live-action di Netflix Cattivo ospite serie. Secondo a Scadenza in esclusiva, Netflix ha scelto di non ordinare stagioni aggiuntive dello spettacolo horror d’azione basato sul popolare franchise di videogiochi.

Questa notizia non sorprende in quanto la serie non ha generato i migliori numeri di spettatori e non è stata ben accolta dai fan del franchise o dalla critica, anche se, in generale, i critici sono stati più gentili dei fan. Duro a morire Cattivo ospite i fan chiedono da anni un fedele adattamento dei giochi. I molti film diversi, e ora le serie, devono ancora soddisfare la maggioranza.

I fan più vicini ad abbracciare un adattamento sono probabilmente i film di Paul WS Anderson con Milla Jovovich (i primi, almeno). Ma anche quella serie di film è polarizzante.

Perché Netflix ha cancellato Resident Evil?

Ci sono più fattori che contribuiscono a Cattivo ospitel’annullamento. Per prima cosa, lo spettacolo debutterà il 14 luglio e, quindi, è stato in qualche modo sprofondato nell’ombra proiettata dal grande successo che è Cose più strane. È un problema simile che si è verificato con L’Accademia degli Ombrelli stagione 3, ma almeno L’Accademia degli Ombrelli è riuscito a risalire le classifiche dopo il Cose più strane l’hype iniziò a svanire.

Cattivo ospite ha debuttato al numero 2 con 72,7 milioni di ore visualizzate e non ha ottenuto un aumento significativo della seconda settimana. La maggior parte delle serie Netflix tende ad aumentare nella seconda settimana grazie al passaparola e alle persone che scoprono i nuovi contenuti.

Non è successo davvero per Cattivo ospiteo le persone sono state dissuase dal guardare lo spettacolo dalle recensioni negative. È riuscito a guadagnare solo 73,3 milioni di ore nella seconda settimana ed è arrivato al numero 3 prima di cadere del tutto dalla Top 10 dopo sole tre settimane. Inoltre, Cattivo ospite era uno spettacolo costoso da produrre a causa delle riprese in loco in Sud Africa e della CGI.

E mentre i punteggi di Rotten Tomatoes non sono tutto (soprattutto per Netflix), Cattivo ospite ha avuto un punteggio critico scarso al 55% e un punteggio di pubblico ancora peggiore al 27%, il che di certo non ha aiutato le cose.

Sei deluso che? Cattivo ospite non tornerà per una seconda stagione?