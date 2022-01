Netflix cancella il primo spettacolo del 2022

Gentefied Stagione 2 (LR). Carlos Santos nei panni di Chris, Karrie Martin nei panni di Ana, JJ Soria nei panni di Erik, nella seconda stagione di Gentefied. PER CORTESIA DI NETFLIX/Netflix © 2021

Abbiamo alcune notizie terribili, terribili, terribili da condividere con te su uno spettacolo Netflix.

Netflix ha ufficialmente cancellato il suo primo spettacolo del 2022. Abbiamo già visto Netflix rinnovare il suo primo spettacolo del 2022, ed è stato Emilia a Parigi per due stagioni!

Era solo questione di tempo prima che venisse annunciata la prima cancellazione. C’erano e ci sono ancora alcuni programmi Netflix sul tagliere.

Gentefied cancellato

Purtroppo, Gentificato è lo show Netflix a prendere l’ascia all’inizio del 2022. Deadline ha riportato la cancellazione.

Questo è ovviamente un enorme delusione per i fan della serie. Gentificato è uno dei migliori programmi Netflix del 2021, ed è davvero un peccato che lo spettacolo venga cancellato dopo un’incredibile seconda stagione e con così tante storie da raccontare.

La prima stagione di Gentificato è stato presentato in anteprima su Netflix nel febbraio 2020 ed è stato rapidamente ripreso per la stagione 2. La seconda stagione è stata presentata in anteprima su Netflix nel novembre 2021.

Era chiaro Gentificato era nei guai quando la serie non è mai entrata nella Top 10 di Netflix. È un buon indicatore di quante persone si stanno sintonizzando su una serie su Netflix. Purtroppo, sembrava che le persone non stessero guardando Gentificato in numero abbastanza grande da giustificare un rinnovo da Netflix.

Non capisco cosa non sia piaciuto alla gente dello spettacolo, ma suppongo che non un numero sufficiente di abbonati gli abbia davvero dato una possibilità. Una volta che ho iniziato a guardare Gentificato, Sono stato agganciato.

Anche se questa è la prima cancellazione dell’anno, non sarà l’ultima. Netflix sta realizzando così tanti programmi, non tutti possono arrivare a una seconda o terza stagione.

Se ancora non l’hai visto Gentificato su Netflix, consiglio vivamente di dare un’occhiata alla serie su Netflix in questo momento. Ti prometto che non ti deluderà!