Netflix cancella davvero tutto?

“Netflix cancella tutto!”. È un grido di battaglia che alcuni amano ripetere ogni volta che Netflix cancella uno spettacolo. Ma regge il controllo dell’analisi? Nel 2021, ho metodicamente effettuato l’accesso a tutte le serie Netflix che sono uscite e ho verificato il loro stato per vedere qual era il tasso di cancellazione per le serie Netflix Original. Lo faccio ancora, perché è un compito in corso per quanto riguarda la serie del 2021, anche nel 2022 e probabilmente anche nel 2023 poiché continueremo a conoscere il destino della serie ancora nel limbo.

Nota del redattore: questa è una traduzione inglese di un articolo Netflix & Chiffres pubblicato il 29 aprile 2022.

Ecco come ho deciso di classificare lo stato della serie:

Rinnovi : Serie che sono state rinnovate ufficialmente o visibilmente (se una nuova stagione è uscita più tardi nel 2021 o nel 2022 per esempio). Alcune serie potrebbero essere state rinnovate più volte nel corso dell’anno.

: Serie che sono state rinnovate ufficialmente o visibilmente (se una nuova stagione è uscita più tardi nel 2021 o nel 2022 per esempio). Alcune serie potrebbero essere state rinnovate più volte nel corso dell’anno. Serie completata : Serie con più stagioni per le quali è stato annunciato prima dell’uscita che la stagione sarebbe stata l’ultima o la serie limitata annunciata come tale. Alcuni di voi potrebbero pensare che rinnovare una serie per l’ultima stagione sia come una cancellazione, ma io no. Almeno, i creatori potrebbero finire la loro serie.

: Serie con più stagioni per le quali è stato annunciato prima dell’uscita che la stagione sarebbe stata l’ultima o la serie limitata annunciata come tale. Alcuni di voi potrebbero pensare che rinnovare una serie per l’ultima stagione sia come una cancellazione, ma io no. Almeno, i creatori potrebbero finire la loro serie. Cancellazioni : Serie che sono state ufficialmente cancellate (annunciate da Netflix o dai suoi creatori) dopo l’uscita della stagione.

: Serie che sono state ufficialmente cancellate (annunciate da Netflix o dai suoi creatori) dopo l’uscita della stagione. Nel limbo: Serie per le quali non abbiamo avuto indicazioni sul fatto che vengano rinnovate, cancellate o anche se si siano concluse “correttamente” senza che siano previste stagioni future. Potrebbero essere stati rinnovati o cancellati, ma finora siamo all’oscuro.

Quindi, senza ulteriori indugi, tuffiamoci nel grafico principale.

Finora, 18 spettacoli Netflix Originals sono stati cancellati dal loro debutto nel 2021.

11 sono stati ufficialmente cancellati dopo una sola stagione:

Gli irregolari (Regno Unito)

L’eredità di Giove (Stati Uniti)

Papà, smettila di mettermi in imbarazzo! (NOI)

Comfort di campagna (Stati Uniti)

L’equipaggio (Stati Uniti)

Mordi e fuggi (ISR)

Zero (ITA)

Zero freddo (Regno Unito)

Città dei fantasmi (Stati Uniti)

Abbastanza intelligente (Stati Uniti)

Delle 11 in questa lista, 4 sono sitcom americane, 2 sono teen drama e 2 sono spettacoli di supereroi (The Italian show Zero è una versione contemporanea e urbana dei supereroi).

Segnaliamo le sitcom in particolare perché le ultime voci provenienti da Netflix sono che non volevano “sitcom tristi” ora e volevano invece “sitcom felici”.

Bene, l’hanno già provato nel 2021 e non ha funzionato per la maggior parte di loro, quindi trovo un po’ sorprendente che vogliano ancora quel tipo di spettacolo o ne facciano una “nuova” richiesta ai produttori.

Bebop cowboy e L’eredità di Giove sono probabilmente le cancellazioni più grandi (e più costose) del 2021 e lo abbiamo appreso di recente Cowboy Beboy è stato rinnovato per una seconda stagione prima dell’uscita della prima stagione, ma è stato cancellato subito dopo.

7 spettacoli sono stati cancellati dopo due stagioni:

Idhun (ES)

Hache (ES)

Monarca (ES)

Legame (Stati Uniti)

Gentefied (Stati Uniti)

Un’altra vita (USA)

The Baby-Sitters Club (Stati Uniti) – il cui creatore ha dichiarato che è stata tutta colpa dell ‘”algoritmo”.

18 cancellazioni in un anno sono molte se si confronta con le reti tradizionali, ma per Netflix è solo il 7,8% dei suoi programmi originali pubblicati nel 2021. Se assumiamo che tutte le serie nel limbo molto probabilmente verranno cancellate, quel tasso va fino al 34,5%, che sarebbe un terzo della sua serie. Nel 2020, Bela Bajaria ha affermato che il tasso di cancellazione di Netflix era di circa il 33%, quindi sarebbe stato verificato.

Perché quegli spettacoli sono stati cancellati? Da quanto appreso su Netflix grazie ai leak, lo streamer studia una serie di parametri per decidere se uno show va rinnovato o cancellato: il suo costo rispetto al suo pubblico ovviamente, ma anche quanti abbonati guardano l’intera serie, quanto tempo impiega loro di farlo se sono tornati su Netflix appositamente per questo spettacolo, quali nuovi sottotitoli guardano per primi, ecc.

Grazie alla Top 10 settimanale di Netflix, abbiamo un’idea in più di come stavano andando questi programmi cancellati. Bene, abbiamo solo dati per 4 spettacoli su 18, quindi potrebbe essere già un indizio sul motivo per cui gli altri sono stati cancellati in primo luogo. Ecco cosa abbiamo:

(I numeri sono espressi in milioni di “equivalenti di visualizzazioni complete” ottenuti dividendo le ore di visione per la durata dell’intera stagione della serie).

Delle 4 serie qui, la cancellazione più sorprendente deve essere Colpisci e scappa che ha fatto numeri molto decenti nel complesso. Bebop cowboy ha fatto la bomba e Il club delle baby sitter è un’altra cosa interessante. Con l’equivalente di 4,7 milioni di visualizzazioni complete durante la prima settimana, ha funzionato bene, ma il fatto che non sia entrato nell’elenco per una seconda settimana indica che è sceso rapidamente nelle classifiche.

I numeri di Nielsen ci danno anche un’idea delle prestazioni della serie:

Per contestualizzare quei numeri, sono ancora espressi in milioni di “visualizzazioni complete”. Delle 7 serie per le quali abbiamo numeri Nielsen (che coprono solo gli Stati Uniti), quella di maggior successo è L ‘equipaggio. Ma è anche il 25° lancio di una serie Netflix su 79, quindi è abbastanza meh. L’eredità di Giove ha avuto il 30° miglior lancio, Dad Smettila di imbarazzarmi il 38, Gli irregolari il 61°, Bebop cowboy il 73° e Colpisci e scappa il 75° su 79°. Quindi questi sono numeri piuttosto negativi negli Stati Uniti e se stai cercando un motivo per annullare questi spettacoli, non cercare oltre.

Infine, abbiamo la questione delle serie che sono ancora nel limbo al momento della stesura di questo articolo.

La maggior parte verrà cancellata in silenzio, alcuni potrebbero essere rinnovati, proprio come Paradiso PD che a quanto pare avrà qualche continuazione secondo un articolo di What’s on Netflix.

Nell’elenco delle serie ancora nel limbo, troviamo alcuni spettacoli che hanno avuto qualche riconoscimento. Possiamo citare Maestro di Nessuno (un buon esempio dello stato di limbo dato che Aziz Ansari ha impiegato 3 anni per realizzare la terza stagione), la serie tedesca Come vendere droga online (veloce), e Biohacker o la serie coreana Patto con l’inferno.

La serie tedesca Tribù d’Europa uscito a febbraio 2021 è stato un grande spettacolo europeo ma più di un anno dopo, nessuna parola sul suo rinnovo, quindi dobbiamo presumere che sia stato cancellato. Un altro esempio interessante è Yasuke, una serie anime che è stata presentata nel negozio Netflix quando è stata lanciata con alcuni prodotti. Ma anche per questo non è arrivata nessuna parola su un rinnovamento.

Che dire Nella notte? Dopo due stagioni e una serie tie-in chiamata “Yakamoz S-245”, non sappiamo se avremo una conclusione per questi due show. E la lista continua.

In conclusione, quando si tratta di rinnovi e cancellazioni, Netflix deve affrontare lo stesso problema della qualità dei suoi programmi e film che ho trattato in un articolo precedente.

18 cancellazioni, è l’equivalente di una cancellazione ogni tre settimane, quindi puoi capire perché le persone pensano che “Netflix cancella tutto”.

Ma questo è solo il 7,8% dei suoi spettacoli nel 2021, quindi una porzione molto piccola. L’enorme numero di programmi in uscita da Netflix deve comportare un numero elevato di cancellazioni “duro”, ma vediamo sempre più “cancellazioni soft” quando le serie vengono rinnovate per un’ultima stagione o addirittura un film finale. Penso che debba essere la via da seguire per Netflix mentre costruisce la sua libreria per il futuro. Nessuno vuole una biblioteca con un sacco di libri incompiuti.