Netflix annuncia nuovi speciali comici di Pete Davidson e altro ancora

UCRAINA – 20/01/2021: In questa illustrazione fotografica il logo Netflix visualizzato davanti alle sagome delle persone. (Photo Illustration by Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Ti spezzerai una costola ridendo con i nuovi speciali comici di Netflix che arriveranno presto sullo streamer.

Pochi giorni dopo aver concluso il primo in assoluto Netflix è uno scherzo festival della commedia, che secondo quanto riferito ha visto la partecipazione di oltre 300 comici, lo streamer ha annunciato quali spettacoli del festival arriveranno sui nostri schermi!

Per il momento, un totale di 10 nuovi speciali comici sono stati annunciati e l’uscita è prevista tra il 19 maggio e il 23 giugno.

Preparati per alcune risate e risate perché gli speciali includono anche materiale di star come Pete Davidson, Amy Schumer, Snoop Dogg, Jane Fonda, David Letterman e Joan Rivers, solo per citarne alcuni. Scopri chi altro sarà nelle commedie speciali qui sotto!

Quando arriveranno i nuovi speciali comici su Netflix?

Alcuni degli incredibili spettacoli registrati da Netflix Netflix è uno scherzo: il festival sarà disponibile per la visione sullo streamer, dalle date seguenti: