Netflix annuncia il suo più grande evento per i fan, Geeked Week 2022 in estate, cosa si aspettano i fan?

Quest’estate, Settimana sfigata di Netflix Il 2022 fornirà ulteriori anteprime degli episodi e dei film geek più attesi in arrivo sul grande mostro rosso in streaming. Cose più strane stagione 4 e Accademia degli Ombrelli la stagione 3 sembrano essere gli spettacoli più attesi. Quindi è il momento di prepararsi e segnare i tuoi calendari perché nessuno vuole perdere l’evento di quest’anno.

Netflix Geeked Week 2022

Per chi se lo fosse perso l’anno scorso, Settimana sfigata è enorme di Netflix Comic Con-stile simulcast. Ogni giorno, alcune ore di eventi in live streaming hanno preso in giro fatti nuovi sugli spettacoli e sui marchi geek più famosi del servizio di streaming.

In un’e-mail alla stampa il 18 aprile, Netflix ha annunciato Settimana sfigata 2022. Stanno incoraggiando le persone a segnare 6-10 giugno sui loro calendari. Gli stream (disponibili gratuitamente sui social media di Netflix e su YouTube) si svolgono solitamente a metà pomeriggio (ora orientale).

Sebbene il poster non includa tutte le principali risorse disponibili. Contiene un’iconografia più che sufficiente per stimolare gli interessi delle persone.

segna i tuoi calendari e fai le tue chat di gruppo perché GEEKED WEEK 2022 arriverà ufficialmente dal 6 al 10 giugno pic.twitter.com/crWwhzVvaY — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 18 aprile 2022

Cosa possiamo aspettarci da Netflix Geeked Week?

Ci vogliono alcuni minuti per riconoscere tutti gli indizi nel poster. Ma una volta fatto, non puoi fare a meno di essere entusiasta di questo evento. Alcuni dei principali progetti presi in giro da Netflix nel poster sono.

L’Accademia degli Ombrelli

Stagione 3 di Il Accademia degli Ombrelli viene preso in giro da un ombrello e un passero. La Geeked Week 2022 arriverà nel momento perfetto. Pagina di ElliotIl ritorno di Netflix è fissato per 22 giugno, a poche settimane dall’evento. Per quella finestra, un grande trailer ha molto senso.

Cose più strane

Un grande teschio rosso che indossa una Club del fuoco infernale il berretto da baseball è in gran parte un segno per coloro a cui hanno prestato particolare attenzione Cose più strane. Il Club del Fuoco Infernale era il titolo del episodio di apertura della nuova stagione di Cose più straneun riferimento a Organizzazione di Dungeons & Dragons di Hawkins. Un dado a 20 facce rafforza il bocconcino.

Un contorno bianco di un walkie-talkie con un fumetto che ne fuoriesce è un cenno più sottile Cose più strane. Ha senso che Netflix si concentri così tanto Cose più strane dopo che il suo trailer è andato così bene.

Cattivo ospite

La coppia di compresse è il prossimo chiaro suggerimento sul poster. Ognuno ha il logo di The Umbrella Corporation dal Cattivo ospite giochi su di esso.

Questo è molto probabilmente un riferimento al live-action Cattivo ospite La serie Netflix, che sarà presentata in anteprima il 14 luglio, poco più di un mese dopo. Sarebbe meglio se ci fosse un trailer di debutto per la serie.

Locke e chiave

Il prossimo indizio nel poster è una chiave con un teschio, che potrebbe essere un riferimento Locke e chiave.

Un pezzo

Inoltre, se presti attenzione, nell’angolo in alto a destra, proprio accanto alle date, c’è il logo di Un pezzo. Per molto tempo i fan dell’anime hanno atteso un teaser o un trailer per l’adattamento live-action dello spettacolo. Forse daremo il nostro primo sguardo alla serie.

Ci sono indizi che ci siamo persi? Condividi le tue scoperte con noi nei commenti qui sotto.

Il post Netflix annuncia il suo più grande evento per i fan, Geeked Week 2022 in estate, cosa si aspettano i fan? è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.