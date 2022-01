Netflix annuncia aggiunte al cast di Shadow And Bone Stagione 2, la produzione inizia

Dopo un’anteprima mondiale di successo nell’aprile 2021 su Netflix, Ombra e Ossa è tutto pronto per un seguito. È ispirato all’autore Fantasy di Leigh Bardugo trilogia con lo stesso nome e la sua duologia Sei di corvi. La serie fantasy si sta finalmente muovendo e i fan saranno testimoni di un nuovo capitolo. Di recente, Netflix ha annunciato che la produzione Shadow and Bone Stagione 2 inizierà presto. Inoltre, quattro attori importanti si uniranno al sequel.

l’attesa è finita: ecco i tuoi Toyla, Tamar, Nikolai e Wylan in SHADOW AND BONE Stagione 2 pic.twitter.com/HSEtL6aowE — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 13 gennaio 2022

La trama si sviluppa attorno a Jessie Mei Li nei panni di Alina Starkov, una giovane cartografa che scopre di avere dei poteri, il che la rende automaticamente un membro di una comunità magica chiamata Grisha. Il generale Aleksander Kirigan (Ben Barnes), il capo della Seconda Armata, si interessò ai poteri di Alian. Tuttavia, alla fine dello spettacolo, il generale rivela i suoi veri colori.

Gli spettatori sono ipnotizzati dal livello di fantasia nella serie e Bardugo è entusiasta, poiché hanno adattato il romanzo come uno spettacolo Netflix. In una conversazione con Elle, dice, “Era così emozionante. Voglio dire, io sono un facile piagnucolone. Il cameo è stato scelto in base a quando sarei stato sul set e al programma. Sono stato così fortunato perché ho avuto modo di essere nella scena che ricordo di aver scritto così chiaramente. Ricordo di essermi seduto lì a pensare: ‘Ok, qual è la coreografia di questo? Come entreranno i Grisha? Dove sono tutti in questa stanza?’ E ho scritto quelle storie in un momento della mia vita così oscuro, in cui non avevo idea che avrei mai finito un solo libro, per non parlare del fatto che avrei scritto sette libri in questo mondo”.

Le recensioni estremamente positive da parte del pubblico e della critica hanno fatto sì che Netflix rinnovi un’altra stagione.

Quando arriverà su Netflix la seconda stagione di Shadow and Bone?

Netflix non ha annunciato una data ufficiale per la stagione 2. La piattaforma ha rivelato che la produzione inizierà a Budapest il 12 gennaio 2022.

Ve lo avete chiesto tutti, quindi sono entusiasta di poter finalmente dirvi che…. Shadow & Bone è ufficialmente in produzione nella seconda stagione! pic.twitter.com/OUT14Sf2Q5 — Netflix (@netflix) 13 gennaio 2022

La seconda stagione di Shadow and Bone comprenderà otto episodi con un episodio della durata di un’ora.

LEGGI ANCHE: Lo spinoff di Big Mouth Risorse umane in arrivo su Netflix: data di uscita, cast, sinossi e altro

Cast della seconda stagione

Il cast della seconda stagione include Jessie Mei Li come Alina Starkov, Ben Barnes come il generale Aleksander Kirigan, Archie Renaux così male, Freddy Carter come Kaz, Amita Suman come Inej, Kit Young come Jesper, Danielle Galligan come Nina, Calahan Skogman come Mattia, Sujaya Dasgupta come Zoia, Julian Kostov come Fedior, Testa di margherita come Genya, e Dean Lennox Kelly come Pekka Rollins. Tutti questi personaggi torneranno dalla Stagione 1.

Il nuovo cast per la stagione 2 include Anna Leong Brophy (Traces) interpreterà Tamar Kir-Bataar, Jack Wolfe (The Witcher) interpreterà Wylan Hendriks, Lewis Tan (Mortal Kombat) interpreterà Tolya Yul-Bataar, e Patrizio Gibson (The OA) interpreterà Nikolai Lantsov.

ecco il nuovo cast di SHADOW AND BONE: • LEWIS TAN (lui/lui) interpreterà Tolya Yul-Bataar• ANNA LEONG BROPHY (lei/lei) interpreterà Tamar Kir-Bataar• PATRICK GIBSON (lui/lui) interpreterà Nikolai Lantsov• JACK WOLFE (lui/lui) interpreterà interpreta Wylan Hendriks — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 13 gennaio 2022

Cosa accadrà nella seconda stagione di Shadow and Bone?

Poiché Netflix non ha rilasciato la sinossi ufficiale della seconda stagione, possiamo prevedere la trama dalla descrizione del secondo libro di Shadow and Bone, che recita: “Per salvare il suo paese, Alina dovrà scegliere tra il suo potere e l’amore che pensava sarebbe sempre stato il suo rifugio. Nessuna vittoria può arrivare senza sacrificio e solo lei può affrontare la tempesta in arrivo”.

Il post Netflix annuncia le aggiunte al cast di Shadow And Bone Stagione 2, Production Begins è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.