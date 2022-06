Netflix Anime “Uncle from Another World” Stagione 1: Tutto ciò che sappiamo finora

L’esilarante manga comico isekai di Hotondoshindeiru, Zio di un altro mondo, è stato adattato in un anime e sarà un’esclusiva di Netflix al di fuori del Giappone. La trasmissione giapponese inizia a luglio 2022 e prevediamo di conoscere presto la data di uscita di Netflix. Ecco tutto ciò che sappiamo finora su Uncle from Another World stagione 1 su Netflix.

Zio di un altro mondo è una serie anime commedia-isekai giapponese originale Netflix con licenza internazionale e l’adattamento del manga di Hotondoshindeiru Isekai Ojisan.

Quando è il Zio di un altro mondo Data di uscita di Netflix?

Al momento in cui scriviamo Netflix non ha rivelato la data della premiere per Zio di un altro mondo. Tuttavia, abbiamo la conferma che l’anime inizierà la sua trasmissione giapponese su AT-X il 6 luglio 2022.

C’è ancora una possibilità che Netflix possa pubblicare Zio di un altro mondo settimanalmente, tuttavia, se lo streamer sta aspettando che tutti gli episodi vadano in onda in Giappone prima del rilascio, allora potremmo aspettare diversi mesi.

Qual è la trama di Uncle from Another World?

La sinossi di Zio di un altro mondo è stato fornito da Netflix;

Autunno 2017… Travolto da un camion quando aveva 17 anni, lo zio di Takafumi si risveglia improvvisamente da un coma durato 17 anni. Quando Takafumi lo visita in ospedale, vede suo zio mormorare sciocchezze, dichiarando di essere tornato da un altro mondo chiamato “Granbahamal”. …Chiaramente, suo zio ha perso le sue biglie. Takafumi è senza parole, ma suo zio dimostra le sue affermazioni di essere in un’altra dimensione usando un po’ di magia. Decidendo di usare i poteri di suo zio per guadagnarsi da vivere, e senza altri parenti a cui rivolgersi, Takafumi lo accoglie e iniziano a condividere un appartamento insieme. Mentre vive con suo zio, Takafumi viene a conoscenza delle sue fantastiche avventure e del suo sconfinato amore per i videogiochi SEGA. Ma a volte, le esperienze crudeli e solitarie di suo zio riempiono Takafumi sia di gioia che di tristezza. Due uomini di diverse generazioni lavorano duramente per creare contenuti video in questa nuova ed emozionante commedia ultraterrena ambientata in un angolo di un complesso di appartamenti!

Di chi sono i membri del cast Zio di un altro mondo?

Il cast per Zio di un altro mondo è ricco di doppiatori estremamente talentuosi.

Takehito Koyasu è una delle voci più riconoscibili degli anime grazie ai suoi ruoli come il Titano Bestia, Zeke, in Attacco a Titanoe il malvagio Dio Brando in La bizzarra avventura di Jojo.

Mikako Komatsu è la voce di Rebecca nella serie Netflix Original con licenza Eden Zeroma è nota soprattutto per il ruolo di Senkuu in Il dottor Stone.

Ci sono anche artisti del calibro di Aoi Yuki e Nobuhiko Okamoto Il mio eroe accademicoche forniscono rispettivamente le voci di Tsuyu Asui e Katsuki Bakugo.

Di seguito sono riportati i membri del cast confermati di Zio di un altro mondo:

Membro del cast di ruolo Dove li ho visti/sentiti prima? Ojisan (zio) Takehito Koyasu Attack on Titan | La bizzarra avventura di Jojo | One Piece Takafumi Jun Fukuyama Sette peccati capitali | Aula di assassinio | Yamada-kun e le sette streghe Fujimiya Mikako Komatsu Edens Zero | Jujutsu Kaisen | Dr. Stone Elf Haruka Tomatsu Sword Art Online | Gintama | Tesoro nel FranXX Mabel Aoi Yuki Isekai Quartet | Gosato | My Hero Academia Alicia Aki Toyosaki K-On!! | Ad LOVE-Ru Oscurità | Bordatore di Norigami Kenichi Suzumura Naruto | Gintama | D. L’uomo grigio Raiga Nobuhiko Okamoto My Hero Academia | Esorcista blu | Haikyu!! Sawae Hisako Kanemoto Food Wars | Sailor Moon | Una sorella è tutto ciò di cui hai bisogno

Non vedi l’ora di guardare Uncle from Another World su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!