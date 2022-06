Netflix Anime “Cyberpunk Edgerunners”: in arrivo su Netflix a settembre 2022

Annunciato per la prima volta a giugno 2020, abbiamo aspettato due anni per apprendere che il tanto atteso spin-off anime Cyberpunk 2077 Cyberpunk: Edgerunners arriverà su Netflix a settembre 2022.

Cyberpunk: Edgerunner è una serie anime Netflix Original in uscita e spin-off del videogioco CD Projekt Red Cyberpunk 2077. La serie è stata scritta da Yoshiki Usa e Masahiko Ôtsuka, a cui hanno lavorato entrambi Star Wars: Visioni, Piccola accademia delle streghee SSSS.Dynazenon.

Studio Trigger è lo studio di produzione dietro l’anime, lo stesso studio dietro l’anime preferito dai fan Uccidi La Uccidi. I compiti di regia sono stati divisi tra Hiroyuki Imaishi e Hiromi Wakabayashi.

Quando è la data di uscita di Netflix Cyberpunk: Edgerunner?

Durante la Netflix Geeked Week 2022, è stato annunciato che Cyberpunk: Edgerunner arriverà su Netflix a settembre 2022.

Non è stata data una data di uscita esatta, ma prevediamo di saperne di più presto.

Abbiamo anche ricevuto un trailer per l’anime e ci è stato dato un nuovo avvincente sguardo nel mondo di Night City.

Qual è la trama Cyberpunk: Edgerunner?

Un ragazzo di strada che cerca di sopravvivere in una città del futuro ossessionata dalla tecnologia e dalla modifica del corpo. Avendo tutto da perdere, sceglie di rimanere in vita diventando un Edgerunner un fuorilegge mercenario noto anche come Cyberpunk.

Cyberpunk: Edgerunners si svolge contemporaneamente a Cyberpunk 2077?

È già stato confermato Edgerunner cyberpunk è una storia separata da quella di Cyberpunk 2077tuttavia, la storia si svolgerà a Night City.

Di chi sono i membri del cast Cyberpunk: Edgerunner?

Nonostante il fatto che sappiamo del progetto da molto tempo, non abbiamo ancora notizie su chi siano i membri del cast di Cyberpunk: Edgerunner.

Stiamo anche aspettando di saperne di più sui personaggi di Cyberpunk: Edgerunnere spero di saperne di più presto.

Dov’è lo stato di produzione di Cyberpunk: Edgerunner?

Stato di produzione ufficiale: Post-produzione (Ultimo aggiornamento: 22/11/2021)

Stiamo prendendo lo stato di produzione con un pizzico di sale poiché non abbiamo sentito alcun rapporto ufficiale da Studio Trigger o Netlfix in merito a dove la produzione di Cyberpunk: Edgerunner è attualmente a.

Tuttavia, secondo la sequenza temporale degli aggiornamenti di produzione di IMDb, le “riprese” sono iniziate il 7 aprile 2021 e si sono concluse entro il 10 settembre 2021. Poiché Cyberpunk: Edgerunners è una serie animata, le “riprese” potrebbero indicare quando i cast dei diversi doppiaggi erano registrato. Sfortunatamente, stiamo ancora aspettando di sapere se sono avvenute registrazioni.

Non vedi l’ora che arrivi il rilascio di Cyberpunk: Edgerunner? Fateci sapere nei commenti qui sotto!