Netflix Anime “Beastars” Stagione 3: Stagione finale in arrivo su Netflix nel 2024

I fan hanno atteso pazientemente da luglio 2022 una nuovissima stagione di Beastars e i fan dovranno rimanere pazienti poiché abbiamo appreso che la terza e ultima stagione di Beastars arriverà su Netflix nel 2024.

Beastars è una serie anime giapponese originale Netflix con licenza internazionale basata sull’omonimo manga dell’autore Paru Itagaki.

Sebbene sia uno degli anime più controversi della memoria recente, Beastars è anche uno dei più popolari. La serie ha una base di fan ferocemente fedele che non vede l’ora del ritorno dello spettacolo.

Bestie Stato di rinnovo di Netflix della stagione 3

Official Stato di rinnovo di Netflix: Rinnovato (Ultimo aggiornamento: 09/09/2022)

Ci è voluto più tempo del previsto per l’annuncio, ma possiamo confermare ufficialmente che Studio Orange ha rinnovato Beastars per una terza stagione! Purtroppo, nell’annuncio, Studio Orange ha anche confermato che la terza stagione di Beastars sarà l’ultima della serie.

Cosa aspettarsi dalla terza stagione di Beastars?

Come l’ultima stagione di Beastars, il resto del materiale originale sarà coperto nell’anime, questo include i seguenti archi;

Relazioni interspecie – Capitoli 100-123

La vendetta del fallimento dell’amore – Capitoli 124-196

La terza stagione di Bestie esplorerà l’Interspecies Relations Arc, che si svolge all’indomani del combattimento di Legoshi con Riz, e copre i capitoli da 100 a 123 del manga.

L’episodio 24 dell’anime ha saltato alcuni dei manga tra i momenti dopo la sconfitta di Riz e il colloquio di Legoshi con Haru. Quindi l’inizio della terza stagione potrebbe iniziare con le conseguenze dei combattimenti di Legoshi, tuttavia, quei momenti potrebbero invece arrivare attraverso dei flashback.

Legoshi imparerà a proprie spese il suo posto di carnivoro nella società quando deciderà di lasciare la scuola e vivere in modo indipendente da solo.

Louis, nel processo di recupero dalla perdita di un piede, avrà il suo futuro stabilito per lui da suo padre, che include l’università che frequenterà. Ciò significa che Louis non tornerà sicuramente a guidare The Shishigumi.

Nel frattempo, Haru continuerà il suo tempo confuso di navigare nella sua relazione / amicizia con Legoshi, che continua a temere di fare il passo successivo con il coniglio per la preoccupazione che i suoi istinti predatori lo porteranno ad ucciderla.

Legoshi sarà anche sotto la sorveglianza della sublime Beastar Yahya, che si interessa al lupo grigio dopo aver appreso delle circostanze che circondano la lotta di Legoshi con Riz.

L’arco post-Interspecies-Relations, l’anime entrerà nell’arco di Revenge of the Love Failure che vedrà Legoshi affrontare l’ibrido signore del crimine Melon, dopo che Yahya ha chiesto l’aiuto di Legoshi per catturarlo

Quanti capitoli del manga riguarderà la stagione 3?

Finora, circa 100 capitoli dei 196 totali del manga sono stati coperti dalla serie anime. Il che lascia 96 capitoli alla fine.

L’arco delle relazioni interspecie copre i capitoli del manga da 100 a 123, quindi perlomeno ci aspettiamo che la prima metà della stagione 3 copra l’intero arco. Gli episodi rimanenti dovrebbero coprire l’arco finale di “Revenge of the Love Failure” di Beastars.

Quanti episodi avrà la terza stagione?

Le due precedenti stagioni di Beastars hanno avuto ciascuna dodici episodi. Tuttavia, poiché l’anime deve coprire il materiale originale rimanente, prevediamo che ci saranno circa 24 episodi.

Ci aspettiamo anche che la terza stagione si divida in due parti, con la prima parte in arrivo con 12 episodi e che coprirà gli eventi dell’Arco delle relazioni interspecie. Prevediamo quindi che la parte 2 arrivi in ​​un secondo momento e arriverà con altri 12 episodi e coprirà l’arco finale della storia, La vendetta del fallimento dell’amore.

