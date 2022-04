Netflix aggiunge pubblicità? Il CEO dell’azienda rivela i piani 2023-2024

Il CEO di Netflix, Reed Hastings, ha affrontato l’introduzione di spot pubblicitari dopo il rilascio del rapporto sugli utili trimestrali della società.

La piattaforma di streaming vanta una varietà di spettacoli originali, serie di docu, film e programmi di realtà per gli spettatori di tutto il mondo.

Ma una delle cose migliori di Netflix è che puoi guardare ore delle tue serie preferite senza interruzioni dagli annunci.

Tuttavia, la piattaforma di streaming aggiunge pubblicità? Ecco cosa devi sapere.

Netflix aggiunge pubblicità?

Sì, Netflix sta considerando di aggiungere spot pubblicitari come parte del suo piano 2023-2024, ha rivelato il CEO Reed Hastings in un nuovo rapporto.

Durante l’intervista, Hastings ha affermato che la società inizierà l’introduzione di annunci nel “prossimo anno o due”.

“Un modo per aumentare lo spread di prezzo è la pubblicità sui piani di fascia bassa e per avere prezzi più bassi con la pubblicità”, ha affermato. “Coloro che hanno seguito Netflix sanno che sono stato contrario alla complessità della pubblicità e un grande fan della semplicità dell’abbonamento”.

Mentre Hastings ha affermato di essere contrario alla “complessità della pubblicità”, ha affermato che la decisione dipendeva dalla “scelta del consumatore” e dagli abbonamenti a basso prezzo.

Ha spiegato: “Per quanto io sia un fan di questo, sono un grande fan della scelta dei consumatori. E consentire ai consumatori che vorrebbero avere un prezzo più basso e sono tolleranti alla pubblicità (di) ottenere ciò che vogliono ha molto senso”.

Spiegazione degli attuali piani di Netflix

Attualmente, Netflix ha tre diversi piani tra cui gli spettatori possono scegliere.

Il più economico è un piano base che costa $ 9,99 al mese (£ 6,99), il piano standard costa $ 15,49 al mese (£ 10,99), mentre il piano premium costa $ 19,99 al mese (£ 15,99).

Ogni piano di abbonamento offre agli spettatori l’accesso a contenuti illimitati, limitando il numero di schermi su cui gli utenti possono guardare contemporaneamente.

Un’altra differenza è nella qualità del contenuto che arriva in SD, HD e Ultra HD.

Gli spettatori reagiscono al cambiamento

La decisione di Netflix di introdurre spot pubblicitari non ha ricevuto un caloroso benvenuto da molti spettatori e alcuni si sono rivolti a Twitter per condividere i propri pensieri.

“Se Netflix aggiunge pubblicità, annullo il mio abbonamento. Ne ho abbastanza”, ha twittato una persona.

Se Netflix aggiunge pubblicità, annullo il mio abbonamento. Ne ho avuto abbastanza — Mariah 🇹🇹 (@LoveMe_Ri) 21 aprile 2022

“Per me, l’aggiunta di pubblicità su @netflix è una cancellazione immediata del servizio. Assolutamente NON pagare per guardare gli annunci, perché non sopporto il cavo”, ha scritto qualcun altro.

Un altro ha aggiunto: “L’unica cosa che Netflix ha su Hulu non è la pubblicità. Se devo occuparmi di pubblicità, qual è il punto? La metà dei loro buoni spettacoli sta per finire comunque”.

L’unica cosa che Netflix ha su Hulu non è la pubblicità. Se devo occuparmi di pubblicità, qual è il punto? La metà dei loro buoni spettacoli sta per finire comunque — Lucky Lefty (@Youdownwith_LNV) 20 aprile 2022

Scopri altre reazioni degli spettatori in basso.

@netflix spot ? Chi in quell’ufficio ha detto che era una buona idea? Aggiungimi a una chiamata zoom — 🔥🌊🍋🤑 (@LooneyG_aayy) 20 aprile 2022

Netflix doveva andare alla pubblicità. Loro devono. Forse ora avranno le entrate per fare buoni spettacoli per una seconda stagione. Mi piacerebbe lavorare su questi spettacoli. Assumimi, @netflix, è quello che sto dicendo. — Emily Blake (@TheEmilyBlake) 20 aprile 2022

So che Netflix sarebbe più economico con la pubblicità, ma hai guardato qualcosa con la pubblicità ultimamente? È miserabile. Onestamente preferirei semplicemente spegnerlo. — Austen Allred (@Austen) 21 aprile 2022

Lol @Netflix aggiungendo pubblicità e aumentando i prezzi? Parla di rovinare una cosa buona… — Christina S (@ChrissyChris_S) 20 aprile 2022

