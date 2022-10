Netflix aggiunge il disclaimer sull’accuratezza storica al trailer della quinta stagione di The Crown dopo il contraccolpo

La corona è una serie Netflix molto popolare che è vista da molti. Ma ha avuto anche quelli contrari nel corso degli anni. Alcuni ritengono che lo spettacolo non sia una rappresentazione accurata di veri eventi storici.

La maggior parte degli spettatori si renderà conto che alcune trame sono drammatizzate o inventate per lo spettacolo, ma allo stesso tempo c’è chi lo prende come un dato di fatto. Ecco perché più di recente e in anticipo La corona stagione 5, Netflix sta ricevendo un contraccolpo. Soprattutto dopo che il servizio di streaming ha rilasciato il trailer.

Un’attrice iconica ha chiesto alla società di aggiungere un disclaimer sull’accuratezza storica. Nel corso degli anni, Netflix non l’ha mai fatto. Ma ora, hanno cambiato la loro melodia.

Netflix aggiunge il disclaimer sull’accuratezza storica al trailer della quinta stagione di The Crown

Se dai un’occhiata alla casella della descrizione La corona Nella pagina YouTube del trailer della quinta stagione, vedrai che ora è apparso del nuovo testo in seguito al contraccolpo che la serie e lo streamer hanno ricevuto di recente.

La descrizione recita:

Ispirata a eventi reali, questa fiction narrativa racconta la storia della regina Elisabetta II e gli eventi politici e personali che hanno plasmato il suo regno.

Il cambiamento arriva tra i commenti contro la serie di Dame Judi Dench a cui ha scritto una lettera aperta I tempi, che è una pubblicazione britannica. Conosciuta come una delle migliori attrici britanniche, il talento ha detto che sebbene lo spettacolo sia “brillante”, crede che presenti un “resoconto impreciso e offensivo della storia”, secondo la lettera. Ha chiesto a Netflix di aggiungere un disclaimer che descrive lo spettacolo come un “dramma ficitonalizzato” e la compagnia l’ha ascoltata.

Anche l’ex primo ministro del Regno Unito John Major ha espresso le sue lamentele, in particolare su una parte del primo episodio della quinta stagione. La trama suggerisce che nel 1991, il principe Carlo ha parlato con il politico e si è lamentato di dover aspettare per salire al trono, esprimendo l’idea che la regina Elisabetta abdicasse al trono, secondo Deadline.

La corona la stagione 5 debutterà il 9 novembre su Netflix.