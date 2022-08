Netflix aggiunge altri film di Barbie Classic alla sua libreria, controlla tutti gli aggiornamenti qui

Non importa quanti anni si invecchia, ci saranno alcuni cartoni animati o questi film di Barbie che ci faranno sentire sciocchi e felici. Pertanto, è comprensibile se uno è entusiasta di sentire parlare di film di Barbie. Ecco perché un film di Barbie è qualcosa che i fan non vedono l’ora. In attesa di vedere Ryan Gosling come Ken in BarbieNetflix ne ha portati altri Classici Barbie alla sua piattaforma per te.

Altri film di Barbie in streaming su Netflix

Barbie ha una vasta gamma di film che possiamo goderci sempre e ovunque. Altro classico collezione di film di Barbie è in streaming su Netflix, come annunciato ufficialmente il loro ingresso nella vasta libreria dello streamer. Lascia che ti diamo tutte le informazioni di cui hai bisogno.

Barbie come la principessa e il povero

Questo film è un 2004 fantasia musicale animata al computer film diretto da William Lau. È il primo musical nella serie Barbie. Ha come protagonista la voce di Kelly Sheridan come la Barbie protagonisti, Anneliese ed Erika. La trama è vagamente ispirata al 1881 Mark Twin romanzo Il principe e il povero. È generalmente considerato come il migliore film nel franchise e si è assicurato un forte seguito di culto.

Dopo che Preminger ha rapito la principessa Anneliese, Erika, una povera ragazza del villaggio che è l’immagine sputata della principessa, cerca di salvarla esponendo il piano malvagio di Preminger. Puoi guardare il film in streaming qui e divertirti.

Barbie nello Schiaccianoci

Questo è un 2001 film d’animazione barbie musicale. Il Re dei Topi lancia un incantesimo malvagio su Clara che la fa rimpicciolire. Clara e lo Schiaccianoci intraprendono un viaggio avventuroso alla ricerca della Principessa Sugarplum, che ha il potere di annullare l’incantesimo.

Presenta la voce di Kelly Sheridan come Barbie. Ha vinto la Video Premiere Premio per il miglior film animato in anteprima video. Qui, guarda il film in streaming e guarda il film magico.

LEGGI ANCHE: Tutti i film di Barbie sono disponibili su Netflix?

Barbie e la magia di Pegaso

Ancora un altro Bellissima Il film di Barbie è in streaming su Netflix. Wenlock trasforma l’intera famiglia della principessa Annika in pietra quando si rifiuta di sposarlo in questo film. Si reca in un regno con un cavallo volante e scopre che il cavallo è sua sorella, Brietta.

Gli spettatori hanno adorato il film e hanno immaginato se potessero volare a cavallo un giorno. Guarda il film qui e vola virtualmente con loro.

Barbie in Rock and Royals

Mentre ci sono molti film di Barbie, ottieni un’esperienza meravigliosamente diversa con ognuno di essi. Questo 2015 film ti fa sentire una rockstar. La vita di una principessa viene sconvolta dopo che si è scambiata di posto con una famosa rock star amante del divertimento.

Sentiti come una rockstar e guarda il film in streaming qui.

Barbie come Raperonzolo

Rapunzel, una principessa rapita da una strega malvagia e rinchiusa in una torre, trova la sua vita sconvolta quando si imbatte in un pennello magico che dà vita ai suoi dipinti.

Guarda il film completo qui su Netflix ed esplora quali dipinti dà vita mentre dipinge.

Barbie: Avventura di luci stellari

Quando Barbie, a principi cosmicis con un hoverboard, viene a sapere che le stelle luminose hanno iniziato ad attenuarsi, inizia una missione di salvataggio per salvare la galassia.

Il film è uscito nel 2016. Ora puoi guardarlo qui su Netflix e vedere se potrebbe salvare la galassia o meno.

Questi film classici di Barbie sono finalmente in streaming su Netflix. Guardali e condividi con noi i tuoi film Barbie preferiti nella casella dei commenti.

LEGGI ANCHE: Fresco di spionaggio, Ryan Gosling di The Grey Man ha “Niente soldi, niente lavoro”, in “Barbie” di Netflix

Il post Netflix aggiunge altri film di Barbie Classic alla sua libreria, controlla tutti gli aggiornamenti qui è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.