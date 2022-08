Netflix aggiunge 62 nuovi film e programmi questa settimana (28 agosto 2022)

In qualche modo, la fine di agosto è già arrivata e oltre all’inizio della scuola e all’inverno troppo vicini per il comfort, significa anche che Netflix sta aggiungendo un sacco di nuovi film e programmi.

Questa settimana, il servizio di streaming aggiungerà una nuova commedia romantica, una nuova miniserie horror e una nuova serie comica.

Il primo di questa settimana è Amore in Villa. Arriverà su Netflix giovedì 1 settembre 2022. Il nuovo film segue una giovane donna che deve fare un viaggio a Verona, in Italia, da sola quando il suo ragazzo la lascia.

Quando arriva, scopre che anche la villa che ha prenotato è occupata da un cinico britannico. All’inizio si danno alla gola l’un l’altro, ma man mano che trascorrono più tempo insieme, trovano una connessione che nessuno dei due si aspettava.

Netflix aggiunge Devil in Ohio e Fakes questa settimana

Il film è protagonista L’Accademia degli Ombrelli‘S Tom Hopper e The Vampire DiariesKat Graham interpreta i due personaggi principali.

Dai un’occhiata al trailer qui:

Questa settimana porta anche una nuova miniserie horror Diavolo nell’Ohio venerdì 2 settembre. La serie racconta la storia di uno psichiatra che accoglie una ragazza sfuggita a un culto misterioso. Ma una volta arrivata la ragazza, il mondo dello psichiatra viene sconvolto. La ragazza inizia a mostrare comportamenti strani e inizia ad assumere un ruolo nella famiglia con cui nessuno si sente a proprio agio. Sfortunatamente, potrebbe volerci più di una semplice richiesta per convincere la ragazza ad andarsene.

La serie è interpretata da Emily Deschanel, Stacey Farber, Alisha Newton, Same Jaeger, Madeleine Arthur, Tahmoh Penikett, Gerardo Celasco, Samantha Ferris e Kennan Tracey

Dai un’occhiata al trailer qui:

Falsi arriverà anche su Netflix questa settimana venerdì 2 settembre. La serie comica segue due adolescenti che involontariamente danno vita al più grande impero di identità false del Nord America. Sfortunatamente, in base al trailer, finiscono anche per essere scoperti.

Lo spettacolo è interpretato da Richard Harmon, Emilija Baranac, Jennifer Tong, Eric Bempong, Matreya Scarrwener e Mya Lowe.

Dai un’occhiata al trailer qui:

Questa settimana porta anche Compra la mia casa, Datato e correlatoe Edera + Fagiolo venerdì 2 settembre.

Novità su Netflix questa settimana: 28 agosto-settembre. 3

29 agosto

Sotto il suo controlloMighty Express stagione 7

30 agosto

SONO UN KILLER stagione 3Untold: operazione flagrante fallo

31 agosto

Club América vs Club AméricaSegreti di famigliaSono passato

1 settembre

CenerentolaUn’Arancia MeccanicaUna buona orgia vecchio stileil racconto di un cavaliereUna piccola principessabellezza americanaAustin Powers in GoldmemberAustin Powers: International Man of MysteryAustin Powers: La spia che mi ha scopatoIl potere della sirena di BarbieI ponti della contea di MadisonAll’oscuroDetestabile meCattivissimo Me 2Racconto dei delfini 2Veloce e senti l’amoreRecintatoVenerdì dopo il prossimoLui non e ‘cosi’ coinvolto da teSono sopravvissuto a un crimine stagione 1Se Beale Street potesse parlareIl lavoro italianoJohn QLe bizzarre avventure di JoJo STONE OCEAN episodi 13-24Solo amiciLiss Pereira: l’età adultaIl piccolo NickyAmore in VillaMorphle Halloween Candy Magic PetVenerdì prossimoIl notebookFuori dai guaiCattivo ospiteResident Evil: ApocalisseResident Evil: RetribuzioneCasa di stradaRoccia del SecoloSam Morril: Domani alla stessa oraSamurai Rabbit: The Usagi Chronicles stagione 2Salva l’ultimo balloScarfaceBiancaneve e il cacciatoreStory Time Book: Read-AlongQuesto è 40

2 settembre

Compra la mia casaDatato e correlatoDiavolo nell’OhioFabulous Lives of Bollywood Wives stagione 2FalsiEdera + FagioloIvy + Bean: il fantasma che doveva andareIvy + Bean: condannato a ballareIl Festival dei TrovatoriNon sei niente di speciale

3 settembre

Piccole donne (serie coreana)

Cosa guarderai su Netflix questa settimana? Fateci sapere nei commenti qui sotto!