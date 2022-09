Netflix aggiunge 60 nuovi film e programmi questa settimana (25 settembre 2022)

Settembre sta volgendo al termine, ma Netflix sta finendo il mese aggiungendo un sacco di nuovi film e programmi alla loro formazione questa settimana. Le nuove aggiunte includono un film basato su un vecchio show popolare, un nuovo film originale Netflix su una famosa leggenda di Hollywood e una nuova stagione di un gameshow Netflix.

I Munster arriverà su Netflix questa settimana martedì 27 settembre 2022. Il film è diretto da Rob Zombie e segue una famiglia di mostri che si trasferisce dalla Transilvania alla periferia americana.

Il cast include Sheri Moon Zombie, Jeff Daniel Philips, Cassandra Peterson, Jorge Garcia, Daniel Roebuck e Richard Brake.

Dai un’occhiata al trailer qui:

bionda Questa settimana arriverà anche su Netflix mercoledì 28 settembre. Il film è interpretato da Ana de Armas, Lucy DeVito, Garret Dillahunt, Adrien Brody, Sara Paxton, Julianne Nicholson, Bobby Cannavale e Scoot McNairy.

Blonde e The Munsters in arrivo su Netflix questa settimana

Il film è basato sul libro di Joyce Carol Oates su Marilyn Monroe. Ma mentre il film è basato sulla vera storia della vita di Monroe, in base alle recensioni, si prende anche alcune libertà e include cose che in realtà non sono accadute nella sua vita.

Guarda il trailer del nuovo film qui:

Questa settimana porta anche la stagione 3 di Il pavimento è lava. Il game show è basato sul gioco per bambini a cui tutti giocavamo quando non potevamo toccare il pavimento. Ma lo spettacolo ha una configurazione più impressionante. I concorrenti devono superare più ostacoli per arrivare in cima a un vulcano se vogliono avere la possibilità di vincere $ 10.000. Ma se cadono nella lava, perdono.

Dai un’occhiata al trailer qui:

Anche Netflix sta aggiungendo Nick Kroll: Little Big Boy martedì 27 settembre e Mangia i ricchi: la saga di GameStop e la stagione 2 di Troppo caldo da gestire: Brasile mercoledì 28 settembre.

Novità su Netflix questa settimana: 25 settembre – 1 ottobre

26 settembre

Un viaggio nell’infinitoMy Little Pony: lascia il segno, capitolo 2

27 settembre

ElisioI MunsterNick Kroll: Little Big Boy

28 settembre

biondaMangia i ricchi: la saga di GameStopEreditàDentro le prigioni più dure del mondo: Stagione 6 Troppo caldo da gestire: Brasile: Stagione 2

29 settembre

L’imperatrice

30 settembre

AnikúlápoEntergalatticoFloor Is Lava stagione 3Parco giochi umanoCuccioli FantasmaPiano A Piano BArcobalenoCosa ci lasciamo alle spalle

1 ottobre

ancora 1730 minuti o meno60 giorni nella stagione 3Ogni domenicaBarbie: ci vogliono due stagione 2Chiamami col tuo nomeLa ragnatela di Charlotte (2006)cioccolatoCittadiniIl colore violaGladiatoreCome perdere un ragazzo in 10 giorniTi amo uomoLabirintoTerra dei perduti (2009)Ultimo visto vivoIl signor e la signora SmithVacanze europee di National LampoonVacanze nazionali di LampoonOcean’s ElevenOceano dodiciOceano trediciPunto di rottura (1991)Affare rischiosoRobin HoodSposa in fugaOra di puntaOra di punta 2Rush Hour 3Scooby DooScooby-Doo 2: I mostri scatenatiSesso e città: il filmSesso e città 2Adolescenti tartarughe ninja mutantiTeenage Mutant Ninja Turtles II: Il segreto della melmaAdolescenti tartarughe ninja mutanti IIITeenage Mutant Ninja Turtle: Il filmVacanze a Las VegasCamminare in altoMatrimonio CrashSì uomo

Cosa guarderai su Netflix questa settimana? Fateci sapere nei commenti qui sotto!