Netflix aggiunge 50 nuovi film e programmi questa settimana

Maggio è qui! E mentre si spera che ciò significhi un sacco di clima più mite, significa sicuramente che un sacco di nuovi film e programmi verranno aggiunti a Netflix.

Questa settimana porta una nuova stagione di un reality show Netflix, una nuova serie di docu e un sacco di nuove serie Netflix Original.

Il primo di questa settimana è la stagione 4 di Il cerchio. Il reality show arriverà su Netflix mercoledì 4 maggio 2022. Lo spettacolo segue un gruppo di giocatori che iniziano in appartamenti isolati, lontani l’uno dall’altro e il loro unico modo per comunicare è attraverso un’app di social media, The Circle.

Ma come con qualsiasi piattaforma di social media, i giocatori possono scegliere di giocare come se stessi o come qualcuno completamente diverso.

Alla fine di ogni episodio, si valutano a vicenda e chi ha il punteggio più basso viene eliminato. Chi arriva alla fine (sia se stesso o pescando il resto dei giocatori) vince $ 150.000.

Dai un’occhiata a cosa c’è in serbo per la stagione 4 nel trailer qui sotto:

Hai più voglia di una docu-serie? Crollo: Three Mile Island esce anche mercoledì 4 maggio. La serie racconta la storia di una centrale nucleare a Three Mile Island e del crollo parziale avvenuto lì il 25 marzo 1979.

Incontreremo anche l’informatore che ha parlato per proteggere la comunità. Rimane il peggior incidente nucleare nella storia degli Stati Uniti. Non è stato affatto male come Chernobyl, ma quando hai a che fare con l’energia nucleare… non così male come Chernobyl è ancora piuttosto brutto.

Guarda il trailer qui sotto:

Ci sono anche alcune serie Netflix Original in uscita questa settimana. La serie include Mike Myers’ Il Pentaveratola serie spagnola Benvenuti nell’Edene la serie svedese Clark con Bill Skarsgård. Clark uscite giovedì 5 maggio mentre Benvenuto nell’Eden uscirà venerdì 6 maggio.

In Il Pentaverato, Mike Myers interpreta otto ruoli diversi nella serie di sei episodi. Lo spettacolo segue un giornalista canadese che fa della sua missione di trovare la verità e salvare il mondo. Sta cercando di smascherare i cinque uomini che hanno influenzato il mondo per il bene superiore, ma il lavoro è più difficile di quanto pensasse all’inizio. I cinque uomini faranno di tutto per impedirgli di rivelare chi sono. La serie arriverà su Netflix giovedì 5 maggio.

Dai un’occhiata al trailer qui:

Questa settimana porta anche Lungo per la corsa con Andie MacDowell, Dermot Mulroney e Kate Bosworth, e Il Takedown con Omar Sy. Entrambi arrivano su Netflix venerdì 6 maggio 2022.

Novità su Netflix questa settimana: 1-7 maggio

1 maggio

3-Ninja: Calcio di ritorno4240-AmoreUn fiume lo attraversaSei quello giusto? stagione 6Blippi Wonders stagione 1La sposa cadavereStupido, folle amoreTana dei ladriSporco HarryStato dell’ImperoForrest GumpHarold e Kumar vanno al castello biancoCiao, mi chiamo DorisAsino: Il filmAsino 2.5Asino 3.5John QMinaccia II SocietàC’era una volta in AmericaRamboRambo: Ultimo sangueLa strada per la perdizioneSette anni in TibetSoul SurferSummerlandI SignoriLa casa del lagomarescialli statunitensiGuerra dei mondiQuando Harry ha incontrato SallyC’è posta per lei

2 maggio

Octonauts: Above & Beyond la stagione

3 maggio

Trattieni il respiro: l’immersione sul ghiaccio

4 maggio

40 anni giovane Il cerchio stagione 4El Marginal stagione 5 Crollo: Three Mile IslandStagione estiva 3

5 maggio

Sorelle di sangue ClarkIl PentaveratoThomas & Friends: All Engines Go Stagione 1Bambini selvaggi

6 maggio

Lungo per la corsaMarmadukeIl suono della magiaTharIl Takedown Benvenuto nell’Eden

