Netflix aggiunge 50 nuovi film e programmi questa settimana

Questa settimana porta l’inizio di agosto e un sacco di nuovi contenuti in streaming su Netflix. E alcuni dei nuovi film e spettacoli in arrivo questa settimana sono quelli che i fan hanno aspettato da sempre. Ciò include una nuova serie basata su una graphic novel molto popolare, una nuova commedia romantica e un nuovo documentario.

L’uomo di sabbia è finalmente arrivato! La serie basata sui romanzi a fumetti di Neil Gaiman arriva su Netflix venerdì 15 agosto 2022. Lo spettacolo segue Dream AKA Morpheus che, dopo essere stato rinchiuso, scappa e va in missione per riguadagnare il suo potere ritrovando i suoi oggetti perduti.

Lo spettacolo è interpretato da Tom Sturridge, Jenna Coleman, Gwendoline Christie, Boyd Holbrook, Kirby Howell-Baptiste, Patton Oswalt, Charles Dance, David Thewlis, Joely Richardson e Stephen Fry.

Dai un’occhiata al trailer qui:

Questa settimana arriva anche l’ultima commedia romantica di Netflix, Stagione dei matrimoni. Arriverà sul servizio di streaming giovedì 4 agosto. Il film segue Asha e Ravi che decidono di fingere di frequentarsi per togliersi di dosso i genitori durante la stagione dei matrimoni. Ma, come accade con queste cose, scoprono che stanno provando sentimenti l’uno per l’altro.

Dai un’occhiata al trailer qui sotto:

Più in vena di una caotica docu-serie? Naufragio: Woodstock ’99 è per te. La docu-serie di tre episodi copre i tre giorni del festival musicale del 1999. Doveva essere come l’originale Woodstock con musica, pace e amore, ma si è trasformato in caos, rivolte e rabbia. Se non eri lì per sperimentarlo tu stesso, ora puoi vedere come è andato tutto a finire.

Dai un’occhiata al trailer qui:

Questa settimana porta anche tutti e tre i film diretti da Sam Raimi Uomo Ragno film dei primi anni 2000. Uomo Ragno, Spider-Man 2e Spider-Man 3 tutti arrivano su Netflix lunedì 1 agosto.

Novità su Netflix questa settimana: 31 luglio-agosto. 6

1 agosto

28 giorni8 migliaSopra il bordoL’età di AdalineBattaglia: Los AngelesGrande città dell’albero Il bambino di Bridget JonesIl diario di Bridget JonesCostantinoCena per SchmucksOcchi ben chiusiIl giorno libero di Ferris BuellerFootloose (2011)Enrico duroLeggende dell’autunnoAmore e basketFatto d’onoreUomini in neroUomini in nero IIUomini in nero 3Signorina simpatiaMostro di suoceraSenza obblighiPawn Stars: Stagione 13Polly Pocket stagione 4, parte 2: Tiny Taste AdventureLei è divertente in quel modoMarmellata spazialeUomo RagnoSpider-Man 2Spider-Man 3Top Gear, stagioni 29-30La cittàDonna in oro

2 agosto

VoloRicardo Quevedo: domani sarà peggio

3 agosto

BubaNaufragio: Woodstock ’99Non incolpare il Karma!Buongiorno, Verônica: Stagione 2

4 agosto

signora TamaraKAKEGURUI GEMELLOFratelli Robot Super GigantiStagione dei matrimoni

5 agosto

CarterTesoriL’InformatoreL’ascesa delle tartarughe ninja mutanti: il filmL’uomo di sabbiaCaduta del cielo

6 agosto

Reclamare

