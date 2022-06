Netflix aggiunge 44 nuovi film e programmi questa settimana

È l’ultima settimana di giugno e l’inizio di luglio di questa settimana e ciò significa che un sacco di nuovi film e spettacoli stanno arrivando, inclusa la seconda metà della stagione 4 di Cose più strane. Ma oltre a questo, puoi anche trovare un nuovo dramma e la nuova stagione di una sitcom Netflix Original.

La cosa di cui tutti parleranno e guarderanno questa settimana sarà la seconda parte della stagione 4 di Cose più strane. L’ultima volta che abbiamo lasciato i bambini, Undici è rimasto bloccato con il dottor Brenner dopo aver ricordato come è stato creato Vecna ​​e chi era prima di trasformarsi. Anche Nancy è appena entrata in Upside-Down, quindi sarà interessante vedere qual è la sua canzone e come uscirà da lì.

Anche Hopper, Joyce e Murray devono tornare da Hawkins se vogliono aiutare i bambini a combattere Vecna.

Gli ultimi due (molto lunghi) episodi della stagione 4 sono arrivati ​​su Netflix venerdì 1 luglio 2022.

Stranger Things e The Upshaws tornano questa settimana

BELLEZZA è anche diretto al servizio di streaming questa settimana mercoledì 29 giugno. Il dramma segue una giovane donna di colore che lotta per mantenere la propria identità dopo aver ottenuto un enorme contratto discografico. Deve combattere con la sua famiglia, l’etichetta e i suoi amici e cercare di trovare il giusto equilibrio in cui possa ancora rimanere fedele a se stessa.

Il film è stato scritto da Lena Waithe e ha come protagonisti Gracie Marie Bradley, Aleyse Shannon, Niecy Nash, Giancarlo Esposito, Kyle Barry, Michael Ward e Sharon Stone.

Hai più voglia di ridere? Parte 1 della stagione 2 di Gli Upshaw è anche diretto su Netflix questa settimana. Inizia lo streaming mercoledì 29 giugno. La sitcom segue gli Upshaws, una famiglia nera della classe operaia che vive in Indiana che sta solo cercando di farlo funzionare. Si occupano di famiglia, relazioni e tutti i tipi di imbrogli.

La serie è interpretata da Wanda Sykes, Mike Epps, Kim Fields, Khali Spraggins e Page Kennedy.

Questa settimana porta anche Pirate Gold dell’isola di Adak mercoledì 29 giugno e Mandela: Lungo cammino verso la libertà giovedì 30 giugno.

Novità su Netflix questa settimana: dal 26 giugno al 2 luglio

26 giugno

Il meglio della festa

27 giugno

Caffè MinamdangPatatine fritte e patate: la festa di Patatine fritte

28 giugno

DisseccatoCristela Alonzo: classe media

29 giugno

BELLEZZAAvvocato Straordinario WooPirate Gold dell’isola di AdakThe Upshaws: Stagione 2 — Parte 1

30 giugno

BASTARD‼ – Heavy Metal, Dark FantasyMandela: Lungo cammino verso la libertà Cane squalo: Stagione 2

1 luglio

Stranger Things: Stagione 4 Vol. 2Una chiamata per spiareGrande papàGelsomino bluNotti boogiePrendimi se ci riesciContrabbandoLiberazioneLe cade intornoPunteggio finaleBravi ragazziSono leggendaInsidiosoI vampiri di John CarpenterLOLCattive ragazzeMiss Congeniality 2: Armata e favolosaAssassini nati naturaliVecchia scuolaAccademia di PoliziaSemi-professionistaSetteStrappareIl cavaliere oscuro risorgeLa sporca dozzinaLa ricerca della felicitàIl talentuoso signor RipleyIl terminaleVampiriCarta jollyWyatt EarpZero Dark Trenta

