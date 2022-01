Netflix aggiunge 42 nuovi film e programmi questa settimana

Febbraio è arrivato! E con un nuovo mese arriva un sacco di nuovi film e programmi su Netflix. Il servizio di streaming sta iniziando il mese giusto con alcuni preferiti di ritorno e anche un bel po’ di nuovi contenuti.

Questa settimana porta una nuova stagione di due spettacoli originali Netflix, un nuovo documentario e un nuovo dramma storico.

Magnolie dolci la stagione 2 è finalmente arrivata! Arriverà su Netflix venerdì 4 febbraio 2022. Lo spettacolo segue tre donne del sud che sono state migliori amiche dai tempi del liceo. Mentre sperimentano l’amore, gli alti e bassi della carriera e l’inizio di una famiglia, si sostengono a vicenda in ogni fase del percorso.

Questa stagione inizierà con maggiori informazioni su Kyle e su come sta dopo l’incidente d’auto. Scopriremo anche chi era in macchina con lui. Ci sarà anche molta storia d’amore con Maddie e Cal di nuovo in carreggiata con la loro relazione ed Helen che sta ancora cercando di capire i suoi sentimenti per Erik.

Dai un’occhiata al trailer della seconda stagione qui sotto:

L’altro Netflix Original di ritorno è Alzando Dione. La stagione 2 arriverà su Netflix martedì 1 febbraio 2022. Alzando Dione racconta la storia di una madre single vedova e di suo figlio che ha dei superpoteri. Ma crescere un figlio con poteri è più difficile di quanto sembri, specialmente quando ci sono persone che vogliono usare i suoi poteri per i propri scopi. Fa del suo meglio per cercare di mantenere il suo dono nascosto al mondo.

La seconda stagione mostrerà a Dion di imparare di più sui suoi poteri e trovare un modo per riportare indietro suo padre per sempre. Ma le cose non saranno facili e dovrà affrontare molte sfide lungo la strada.

Dai un’occhiata al trailer della seconda stagione qui:

Questa settimana porta anche un nuovo documentario su Netflix, Il truffatore di Tinder. Il film racconta la storia della vita reale di un uomo che finge di essere un ricco magnate dei diamanti che trova più donne su Tinder e le convince a dargli milioni di dollari. Ma ora che le donne hanno scoperto la sua truffa, è tempo di vendetta. Il documentario arriva su Netflix mercoledì 2 febbraio 2022

Guarda il trailer qui sotto:

La mia migliore amica Anna Frank arriverà anche su Netflix questa settimana. Uscirà martedì 1 febbraio 2022. Il film è basato sull’amicizia nella vita reale tra Anne Frank e Hannah Gosler nell’Amsterdam occupata dai nazisti. Una volta che entrambi si sono nascosti, non si incontrano più finché non sono entrambi in un campo di concentramento.

Essendo solo il giorno della memoria dell’Olocausto (27 gennaio), questo potrebbe essere un film da guardare per ricordare cosa è successo. Per ricordare le persone che furono torturate e uccise.

Dai un’occhiata al trailer qui sotto:

Questa settimana porta anche il ritorno di Batman inizia e La notte scura martedì 1 febbraio 2022. La famiglia Addams e Cattivissimo me 1 e 2 anche in quel giorno verranno aggiunti al servizio di streaming.

Novità su Netflix questa settimana: 30 gennaio-febbraio. 5

1 febbraio

La mia migliore amica Anna FrankLa casa delle bambole di GabbyRaising Dion: Stagione 2La famiglia AddamsAnacondaBatman iniziaIl libro di EliL’ultimatum di BourneCaddyshackCaddyshack 2Conto alla rovesciaIl Cavaliere Oscurodetestabile meCattivissimo Me 2L’avvocato del diavoloDonnie BrascoL’esorcistaLo stranieroIl dopo-sborniaLa leggenda dei guardiani: i gufi di Ga’HooleL’ultimo samuraiIl fortunatoIl negoziatoreIl ragazzo nuovoVigilia di CapodannoL’unicoL’altra ragazza bolenaGli altri ragazziPatsy & LorettaTransformers: Il buio della lunaTransformers: La vendetta dei cadutiGuerrieroGuardiani

2 febbraio

Desiderio oscuro: Stagione 2Meat Eater: Stagione 10, Parte 2Il truffatore di Tinder

3 febbraio

Alla ricerca di OlàKid Cosmic: Stagione 3MurdervilleCiclo LapetaMagnolie dolci: stagione 2Attraverso la mia finestra

