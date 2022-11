Netflix aggiunge 39 nuovi film e programmi questa settimana (27 novembre 2022)

Il Ringraziamento potrebbe essere finito, ma Hanukkah, Natale e Kwanzaa sono proprio dietro l’angolo, quindi c’è molto da festeggiare. Ma prima di riunirci con la famiglia e gli amici, possiamo festeggiare i nuovi film e spettacoli in arrivo su Netflix questa settimana.

Questa settimana porta una serie originale Netflix di ritorno, un nuovo film Netflix basato su un romanzo classico e una nuova interpretazione del classico Canto di Natale.

Stagione 2 parte 1 di Viale delle lucciole arriva su Netflix venerdì 2 dicembre 2022. Lo spettacolo è basato sulla serie di libri di Kristin Hannah. I primi nove episodi saranno disponibili e ci riporteranno nelle vite di Tully e Kate. Scopriamo cosa potrebbe distruggere l’amicizia tra i due migliori amici e come Kate sta affrontando il viaggio di Johnny in Iraq. Anche Tully sta affrontando una causa legale e sta cercando suo padre che non ha mai incontrato.

La versione di Netflix di L’amante di Lady Chatterley è anche diretto su Netflix venerdì 2 dicembre. Il film è basato sul famoso libro omonimo di DH Lawrence e segue Lady Chatterley mentre lotta con la vita matrimoniale con suo marito che è paralizzato dalla vita in giù. Sentendosi trascurata e maltrattata, trova un legame con il suo guardiacaccia, Oliver Mellors. Il libro fu bandito per oscenità negli Stati Uniti nel 1929 e in molti paesi negli anni ’50 e ’60.

Questa versione è interpretata da Emma Corrin, Jack O’Connell, Matthew Duckett e Joely Richardson.

Scrooge: Canto di Natale è anche diretto su Netflix venerdì 2 dicembre. Questa versione animata presenta le voci di Luke Evans, Olivia Colman, Jessie Buckley, James Cosmo, Johnny Flynn e Jonathan Pryce. Come probabilmente puoi immaginare, racconta la storia della classica storia di Natale di Charles Dickens.

Anche Netflix sta aggiungendo Spuntino vs. Cuoco mercoledì 30 novembre, Grande Fratello stagioni 10 e 14 venerdì 2 dicembre e Treno ad alta velocità sabato 3 dicembre.

Novità su Netflix questa settimana: 27 novembre – 3 dicembre

28 novembre

L’Action Pack salva il Natale

29 novembre

I casi delle creature stagione 2Scena del crimine: The Texas Killing Fields Romesh Ranganathan: The Cynic

30 novembre

Un uomo d’azioneIl mio nome è VendettaIl paziente perdutoSpuntino Vs. CuocoPrendi le tue pillole: Xanax

1 dicembre

Via Salto 21Basketball Wives stagione 1 e 2Allenatore CarterForged in Fire: Knife or Death stagione 1Hachi: Racconto di un caneGli omicidi HappytimeSenza uscitaLe bizzarre avventure di JoJo: Stone Ocean stagione 1 episodi 25-38TrollLEGO Friends: Speciale VacanzeL’isola dell’amore usa stagione 3Meekah stagione 1Mia ragazzaMenta piperitaQalaIl truffatore mascheratoCecchino: missione canagliaConfortoTroia

2 dicembre

Grande Fratello stagioni 10 e 14Firefly Lane stagione 2 parte 1Teschio CaldoL’amante di Lady ChatterleyLa mia vita non ortodossa stagione 2Scrooge: Canto di NataleSr.Topmodel Me: Revolution stagione 1Guerrieri del futuro

3 dicembre

Treno ad alta velocitàIl meglio di me

