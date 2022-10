Netflix aggiunge 35 nuovi film e programmi questa settimana (30 ottobre)

È arrivata una nuova settimana e oltre all’arrivo di Halloween e novembre in arrivo, significa che un sacco di nuovi film e programmi stanno arrivando su Netflix. Ciò include una nuova serie su un vecchio negozio di video, un sequel di un film Netflix preferito dai fan e una nuova stagione di una serie Netflix salvata dalla cancellazione.

blockbuster è una delle prime grandi novità in arrivo su Netflix questa settimana. Arriverà sul servizio di streaming giovedì 3 novembre 2022. La serie di dieci episodi è ambientata nell’ultimo negozio Blockbuster in America e segue le persone che ci lavorano e cosa devono fare per far funzionare il negozio.

Lo spettacolo è interpretato da Randall Park, Madeleine Arthur, Melissa Fumero, JB Smoove, Tyler Alvarez, Kamaia Fairburn e Olga Merediz.

Guarda il trailer della nuova serie qui:

Il seguito di Enola Holmes è anche diretto su Netflix questa settimana. Enola Holmes 2 sarà disponibile per lo streaming venerdì 4 novembre. I film sono basati sulla serie di libri di Enola Holmes di Nancy Springer e questo segue Enola mentre si ritrova coinvolta in un nuovo caso. Deve cercare una ragazza scomparsa, ma mentre lo fa, si rivela una pericolosa cospirazione. Il caso diventa così complesso che ha bisogno dell’aiuto dei suoi amici e forse anche del fratello maggiore Sherlock.

Netflix aggiunge Blockbuster ed Enola Holmes 2 questa settimana.

Millie Bobby Brown e Henry Cavill tornano per il secondo film della serie.

Dai un’occhiata al trailer del nuovo film qui:

Manifesto questa settimana torna anche su Netflix. La parte 1 della stagione 4 arriva sul servizio di streaming venerdì 4 novembre. La misteriosa serie di fantascienza è iniziata quando un aereo commerciale (il volo 828) è atterrato ma quando i passeggeri sono sbarcati, le autorità li stavano aspettando. Come mai? Perché erano passati cinque anni da quando l’aereo era scomparso.

All’inizio della quarta stagione, Ben Stone è ancora in lutto per sua moglie e cerca la figlia rapita, Eden. Ha ancora sua sorella su cui appoggiarsi ma a causa del suo tornado di emozioni, la spinge via invece di usarla per aiutare. E parlando di sua sorella, è in un triangolo amoroso con Jared, la sua ex fidanzata, e Zeke, suo marito. Il dramma!

Guarda il trailer della prima parte della stagione 4 qui:

Questa settimana, Netflix aggiungerà anche le stagioni 1-3 di Chiave e buccia e Giovani reali stagione 2 martedì 1 novembre. Il principe drago anche la stagione 4 sarà disponibile per lo streaming giovedì 3 novembre.

