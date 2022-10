Netflix aggiunge 27 nuovi film e programmi questa settimana (2 ottobre 2022)

È arrivata una nuova settimana e un sacco di nuovi film e programmi vengono aggiunti a Netflix, tra cui un nuovo film horror, una nuova stagione di un concorso di cucina, un nuovo film thriller e una nuova serie horror.

Una delle prime novità in arrivo su Netflix questa settimana è Il telefono del signor Harrigan. Arriverà sul servizio di streaming mercoledì 5 ottobre 2022. Il film horror è basato su un racconto di Stephen King e segue un adolescente che ha stretto amicizia e ha lavorato per il signor Harrigan prima di morire. L’adolescente si mette lo smartphone in tasca prima della sepoltura e quando invia un messaggio al suo amico morto, è sconvolto nel ricevere un messaggio in risposta.

Il nuovo film è interpretato da Jaeden Martell, Donald Sutherland, Cyrus Arnold, Alexa Niziak, Kirby Howell, Baptiste e Joe Tippett.

Dai un’occhiata al trailer qui:

Azzeccato! torna anche per la stagione 7 mercoledì 5 ottobre. Lo spettacolo presenta fornai dilettanti che devono ricreare i dessert realizzati da professionisti esperti. Alcune delle creazioni non sembrano grandiose, per non dire altro. Chi fa il meglio vince l’episodio e $ 10.000.

Nicole Byer è l’ospite e Jacques Torres giudica ogni creazione insieme a un giudice ospite.

Guarda il trailer della settima stagione qui:

Il nuovo film thriller, La ragazza più fortunata del mondo, arriva su Netflix venerdì 7 ottobre. Il film è interpretato da Mila Kunis, Connie Britton, Jennifer Beals, Finn Wittrock, Scoot McNairy e Justine Lupe e segue una donna a New York a cui un regista di documentari chiede di discutere di un trauma passato . Quando è costretta ad affrontare il suo oscuro passato, la sua vita stabile inizia a disfarsi.

Dai un’occhiata al trailer qui:

Anche l’ultima serie Netflix di Mike Flanagan arriverà sul servizio di streaming venerdì 7 ottobre. Il club di mezzanotte segue un gruppo di bambini malati terminali che si riuniscono per condividere storie spaventose. Ma il club diventa molto di più quando fanno un patto: chi muore per primo proverà a contattare il resto di loro dall’oltretomba.

La serie è basata su un romanzo di Christopher Pike e vede protagonisti Zach Gilford, Samantha Sloyan, Igby Rigney, Ruth Codd, Iman Benson, Heather Langenkamp, ​​Annarah Cymone e Matt Beidel.

Dai un’occhiata al trailer della nuova serie qui:

Questa settimana porta anche Impero Bling stagione 3 mercoledì, 5 ottobre e Ragazze di Derry stagione 3 e Anziani venerdì 7 ottobre.

Novità su Netflix questa settimana: 2-8 ottobre

2 ottobre

Regine per sempre

3 ottobre

Patatine fritte e patate stagione 4Jexi

4 ottobre

Hasan Minhaj: Il giullare del re

5 ottobre

Bling Empire stagione 3 Acqua altaSaltando da luoghi alti Il telefono del signor HarriganAzzeccato! stagione 7 La lotta per la giustizia: Paolo GuerreroThe Trapped 13: come siamo sopravvissuti alla grotta thailandese Andare

6 ottobre

Scossa di assestamento: Everest e il terremoto in Nepal Le gioie ei dolori del giovane Yuguo

7 ottobre

Conversazioni con un killer: i nastri di Jeffrey Dahmer Derry Girls stagione 3 Casa delle bamboleGlitch Kev Adams: Il vero me La ragazza più fortunata del mondo Uomo in pausa Il club di mezzanotte La TalpaStranezze Old PeopleThe Redeem Team Tiger & Bunny 2 Parte 2

Cosa guarderai su Netflix questa settimana? Fateci sapere nei commenti qui sotto!