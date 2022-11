Netflix aggiunge 26 nuovi film e programmi questa settimana

È arrivata una nuova settimana e ciò significa che un sacco di nuovi film e programmi vengono aggiunti a Netflix. Questa settimana le nuove aggiunte includono una nuova stagione di un Netflix Original sulla famiglia reale, una nuova stagione di una serie ricca di azione e una nuova stagione di uno spettacolo di viaggio.

La prima grande novità in arrivo su Netflix questa settimana è la quinta stagione La corona. Arriverà su Netflix mercoledì 9 novembre 2022. Imelda Staunton interpreterà la regina Elisabetta II ed Elizabeth Debicki assumerà il ruolo della principessa Diana.

Questa stagione si svolgerà negli anni ’90 e mostrerà la rottura di tre matrimoni reali: il principe Andrea e Sarah Ferguson, il principe Anna e Mark Phillips e, naturalmente, il principe Carlo e la principessa Diana. Si concentrerà in particolare sulle lotte del principe Carlo e della principessa Diana mentre si scontrano sulla stampa.

Dai un’occhiata al trailer della quinta stagione qui:

suora guerriera torna anche per la stagione 2. Sarà disponibile per lo streaming giovedì 10 novembre. Lo spettacolo segue l’adolescente orfana Ava. Si sveglia all’obitorio con una sacra reliquia trapiantata nella schiena che le conferisce superpoteri. Quindi si unisce a un gruppo segreto di suore che combattono i demoni che si fanno strada nel nostro mondo.

Nella seconda stagione, Ava e le suore devono trovare un modo per sconfiggere l’angelo Gabriele prima che conquisti il ​​mondo.

Dai un’occhiata al trailer qui:

Down to Earth con Zac Efron stagione 2: Down Under arriverà anche questa settimana. Esce venerdì 11 novembre. Zac Efron e l’esperto di benessere Darin Olien sono tornati a viaggiare per il mondo, ma questa volta sono diretti in Australia. Mentre viaggiano attraverso il paese, assaggiano il cibo locale, incontrano koala e parlano con ambientalisti e innovatori ambientali.

Dai un’occhiata al trailer qui:

Questa settimana porta anche le stagioni 1 e 2 di Laguna Beach e Catturare l’infermiera assassina venerdì 11 novembre.

6 novembre

capitan Phillips

7 novembre

Deepa & Anoop stagione 2

8 novembre

Dietro ogni stellaLa famiglia Claus 2Minion e altro volume 2Neal Brennan: BlocchiTriviaverso

9 novembre

Angeli & DemoniLa corona stagione 5FIFA ScopertaL’uomo delle ferrovieIl film sul calcio

10 novembre

Cadendo per NataleProiettile perso 2L’amore non mente mai: destinazione SardegnaStato dell’Alabama contro Brittany SmithLa suora guerriera stagione 2

11 novembre

Antica ApocalisseCatturare l’infermiera assassinaNon partireDown to Earth con Zac Efron stagione 2: Down UnderPelle d’ocaQuel nero ti basta?!?Laguna Beach stagioni 1–2Monica, o mia caraIl drago di mio padre

