Netflix aggiunge 26 nuovi film e programmi questa settimana (9 ottobre 2022)

È arrivata una nuova settimana e con essa arrivano un sacco di nuovi film e programmi su Netflix. Questa settimana, avremo un nuovo spettacolo di cucina, una nuova commedia d’avventura e una nuova stagione di una serie di commedie romantiche per adolescenti.

Uno dei primi nuovi spettacoli in arrivo questa settimana è Battaglia facile da cuocere. Il nuovo concorso di cucina arriverà su Netflix mercoledì 12 ottobre 2022. Lo spettacolo è condotto da Occhio stranoAntoni Porowski e i concorrenti devono usare i loro migliori trucchi da cucina per preparare i pasti più facili e deliziosi.

Sfortunatamente, non dovranno effettivamente utilizzare un forno Easy-Bake per ogni sfida, che è ciò che pensavo fosse originariamente lo spettacolo, ma dovrebbe comunque essere uno spettacolo interessante.

Dai un’occhiata al trailer qui:

Il prossimo, e giusto in tempo per Halloween, è La maledizione di Bridge Hollow. Il film commedia-avventura arriva su Netflix venerdì 14 ottobre e recita Cose più stranePriah Ferguson, Marlon Wayans, Nia Vardalos, Lauren Lapkus, Rob Riggle e Kelly Rowland.

Netflix aggiunge questa settimana la stagione 2 Mismatched e Easy-Bake Battle

Segue un’adolescente che rilascia accidentalmente uno spirito antico ad Halloween. Lo spirito fa sì che le decorazioni di Halloween prendano vita e causino il caos. Deve collaborare con suo padre se vuole salvare la sua città.

Dai un’occhiata al trailer qui:

Hai più voglia di una serie di romance per adolescenti? Bene, sei fortunato perché Non corrispondenti torna per la stagione 2 venerdì 14 ottobre. La serie è basata sul popolare libro Quando Dimple incontra Rishi di Sandhya Menon. Dimple è un ambizioso mago della tecnologia che vuole raggiungere i suoi obiettivi e Rishi è un romantico irriducibile. Quando i loro genitori li hanno incastrati, Rishi è quasi immediatamente innamorata di Dimple e vuole sposarla.

Alla fine della prima stagione, Dimple e Rishi non sono finiti nel migliore dei modi e quando si sono riuniti nella seconda stagione, c’è ancora molta tensione.

Dai un’occhiata a cosa c’è in serbo per la stagione 2 nel trailer qui sotto:

Questa settimana porta anche la stagione 4 di Il peccatore e Sue Perkins: Perfettamente legale giovedì 13 ottobre.

Novità su Netflix questa settimana: dal 9 al 15 ottobre

9 ottobre

Collegamento mancante

10 ottobre

LEGO Ninjago stagione 4 Cristallizzato – Parte 2Spirit Rangers

11 ottobre

La gabbiaDEAW#13 Udom Taephanich Stand Up Comedy ShowIliza Shlesinger: Caldo per sempreL’isola dei lupi di mare

12 ottobre

Belascoarán, PIOscuramentoBattaglia facile da cuocereIl ragazzo mattoTerritorio del coccodrillo selvaggio

13 ottobre

Dead End: Paranormal Park, Stagione 2EccezioneLa playlistIl peccatore stagione 4Qualcuno preso in prestitoSue Perkins: Perfettamente legale

14 ottobre

Farfalle NereLa maledizione di Bridge HollowTutto richiede salvezza.sacra FamigliaStagione 2 non corrispondentePrendi 1

15 ottobre

L’incantesimo spettrale di Blippi HalloweenSotto l’ombrello della regina

Cosa guarderai su Netflix questa settimana? Fateci sapere nei commenti qui sotto!