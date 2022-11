Netflix aggiunge 26 nuovi film e programmi questa settimana (13 novembre 2022)

Siamo già a metà novembre, il Ringraziamento è dietro l’angolo e il Natale non è troppo lontano. Il tempo è chiaramente un’illusione e si sta muovendo troppo velocemente. Ma una cosa buona che sta succedendo questa settimana è che Netflix sta aggiungendo un sacco di nuovi film e programmi alla sua formazione.

Questa settimana, puoi aspettarti una nuova serie horror, una nuova stagione di Netflix Original e una nuova edizione natalizia di uno spettacolo di gare di pasticceria molto popolare.

Una delle prime grandi cose in arrivo questa settimana è 1899. La serie horror arriva su Netflix giovedì 17 novembre 2022. La serie di otto episodi segue un gruppo di immigrati che vanno dal vecchio continente al nuovo. Ma questo non è un viaggio senza eventi. Un sacco di orrori inimmaginabili si verificano quando si imbattono in un’altra nave che sembra essere alla deriva in mare aperto.

Lo spettacolo è interpretato da Andreas Pietschmann, Emily Beecham, Aneurin Barnard, Lucas Lynggaard Tønnesen, Miguel Bernardeau e Mathilde Ollivier.

Netflix aggiungerà 1899 e Dead to Me stagione 3 questa settimana

Dai un’occhiata al trailer qui:

Morto per me è finalmente tornato anche per la sua terza e ultima stagione. Arriverà su Netflix giovedì 17 novembre. Lo spettacolo è stato sospeso per oltre due anni, ma Christina Applegate e Linda Cardellini sono tornate!

Alla fine della seconda stagione, Ben si è schiantato con la sua auto contro un altro veicolo che per caso era guidato da Jen e Judy. La nuova stagione avrà sicuramente a che fare con queste conseguenze. Sulla base del trailer, sappiamo che Judy e Jen sono sopravvissute, ma potrebbero esserci altre conseguenze a venire.

Guarda il trailer della terza stagione qui:

Il grande spettacolo di pasticceria britannica anche questa settimana sta finendo, ma lo spettacolo delle vacanze è giusto. inizio. Stagione 5 di The Great British Baking Show: vacanze arriva su Netflix venerdì 18 novembre. Paul e Prue giudicheranno le creazioni di pasticceria delle celebrità Olly Alexander, Lydia West, Nathanial Curtis e Shaun Dooley.

Considerando quanto bene hanno fatto le celebrità in passato… questo dovrebbe essere interessante. Se non altro, sarà sicuramente il Natale

Dai un’occhiata al trailer qui:

Questa settimana porta anche Teletubbies lunedì 14 novembre Pepsi, dov’è il mio jet? giovedì 17 novembre e la stagione 6 di Elite venerdì 18 novembre.

14 novembre

StutzTeletubbies

15 novembre

Deon Cole: Il ragazzo di CharleenJohanna Nordström: Chiama la poliziaJurassic World Camp Cretaceo: Avventura nascostaCorri per i soldi

16 novembre

Nelle sue maniLe lotterie perduteAttento a come ti comportiFuori pistaRacionais MC’s: Dalle strade di San PaoloLa meraviglia

17 novembre

1899Bantu mammaNatale con teDead to Me stagione 3Sono Vanessa GuillenPepsi, dov’è il mio jet?

18 novembre

Lo spettacolo di Cuphead! Parte 3Elite stagione 6The Great British Baking Show: Holidays season 5Inside Job: Part 2Regno supremoSonnoQualcunoL’azione di violenza

Cosa guarderai su Netflix questa settimana? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto e rimanete sintonizzati su Netflix Life per ulteriori aggiornamenti su ciò che sta arrivando al servizio di streaming.