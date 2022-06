Netflix aggiunge 25 nuovi film e programmi questa settimana

Mentre Cose più strane La settimana è stata ovviamente una grande per Netflix, questa è un’altra settimana che vedrà molte persone sintonizzarsi sul servizio di streaming. E non è solo perché The Umbrella Academy stagione 3 sta arrivando questa settimana.

Questa settimana porta anche un sacco di spettacoli nostalgici di Nickelodeon, una nuova storia d’amore per adolescenti basata su un libro e una nuova commedia thriller.

Millennials, è il nostro momento (ancora una volta)! Un sacco di vecchi programmi di Nickelodeon stanno arrivando su Netflix, comprese le stagioni 2 e 3 di Tutto quellostagioni 1 e 2 di Kenan e Kelstagioni 1 e 2 di Guida alla sopravvivenza nelle scuole declassificate di Nede le stagioni 1 e 2 di Zoey 101. Tutti questi spettacoli saranno disponibili per lo streaming martedì 21 giugno 2022.

Scopri uno dei momenti classici di Kenan e Kel qui:

Amore & Gelato, una nuova storia d’amore per adolescenti basata sull’omonimo libro di Jenna Evans Welch, arriverà anche su Netflix questa settimana mercoledì 22 giugno. La storia segue Lina che ha promesso alla madre morente che trascorrerà l’estate prima del college a Roma cerca di conoscere suo padre. Lina preferisce non considerare che non è stato in giro per la maggior parte della sua vita.

Ma lei va e le viene dato il diario che sua madre teneva mentre era in Italia. Mentre è lì, Lina si innamora della città, delle persone e della parte migliore: il gelato.

Se questo va bene, si spera, il secondo e il terzo libro della serie, Amore e fortuna e Amore e oliverispettivamente, sarà adattato anche nei film.

Dai un’occhiata al trailer del film qui:

Un nuovo film di Kevin Hart sarà aggiunto anche a Netflix questa settimana venerdì 24 giugno. L’uomo di Toronto è interpretato da Kevin Hart, Woody Harrelson, Ellen Barkin e Kaley Cuoco e racconta la storia di un assassino mortale (interpretato da Harrelson) e del “più grande pasticcio di New York” (interpretato da Hart). Vengono scambiati l’uno per l’altro su Airbnb e ne derivano caos e imbrogli quando il personaggio di Hart deve fingere di essere l’assassino mortale.

Guarda il trailer qui sotto:

E, naturalmente, la stagione 3 di L’Accademia degli Ombrelli arriverà questa settimana mercoledì 22 giugno. Netflix Original inizia proprio da dove la stagione 2 si era interrotta con la Umbrella Academy che tornava a casa ma si rendeva presto conto che in realtà non vivono più lì. O almeno, non in questa linea temporale.

In questa realtà esiste la Sparrow Academy. Indica le due accademie che combattono l’una contro l’altra durante il loro primo incontro.

Ma se la Umbrella Academy vuole salvare l’universo, dovrà collaborare con la Sparrow Academy. E, si spera, tornare alla loro sequenza temporale pre-apocalisse.

Dai un’occhiata a cosa c’è in serbo nella nuova stagione qui:

Questa settimana significa anche l’arrivo della stagione 4 di Eredità e Money Heist: Corea — Area economica congiunta venerdì 24 giugno.

Novità su Netflix questa settimana: 19-25 giugno

19 giugnoCivileÈ (2017)

20 giugnoDestino d’amoreFilomena

21 giugnoTutto questo: stagioni 2-3Il futuro diJoel Kim Booster: Psicosessuale Kenan e Kel: Stagioni 1-2Ned’s Declassified School Survival Guide: Stagioni 1-2Zoey 101: Stagioni 1-2

22 giugnoBruna Louise: DemolizioneLe vite nascoste degli animali domesticiLove & GelatoLa nebbia (2007)Un pezzoCanta 2Montagna dei fiocchi di neveL’Accademia degli Ombrelli: Stagione 3

23 giugnoPrima classeRegina

24 giugnoAngry Birds: Summer Madness: Stagione 2Eredità: Stagione 4L’uomo di TorontoUomo contro apeMoney Heist: Corea — Area economica congiunta

Cosa guarderai su Netflix questa settimana? Fateci sapere nei commenti qui sotto!