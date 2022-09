Netflix aggiunge 25 nuovi film e programmi questa settimana (11 settembre 2022)

Anche se settembre potrebbe essere un mese più lento per Netflix, ciò non significa che non ci siano molti nuovi film e programmi che ti interessino. Questa settimana, la scaletta include un nuovo film Netflix Original, una nuova stagione di una serie Netflix e un riavvio di uno spettacolo degli anni ’90.

Il primo è Fai vendetta! Il nuovo film è interpretato da Maya Hawke, Camila Mendes, Sophie Turner e Austin Abrams e segue due ragazze che escogitano un piano per “vendicarsi” l’una dei bulli dell’altra.

Il personaggio di Hawke, Eleanor, vuole vendicarsi di una ragazza che l’ha resa una predatrice, e il personaggio di Mendes, Drea, vuole vendicarsi del suo ex fidanzato che ha diffuso un video privato di lei in tutta la scuola. Sarà un film così divertente!

Fai vendetta arriva su Netflix venerdì 16 settembre 2022.

Dai un’occhiata al trailer qui:

La prossima è la stagione 2 di Destino: la saga delle Winx. Questo spettacolo è noto soprattutto per non essere buono e non essere all’altezza della serie animata che tutti amavano. Ma forse faranno meglio con la stagione 2.

Lo spettacolo segue Bloom mentre cerca di adattarsi alla sua vita nell’Otherworld e ottenere un controllo sui suoi poteri. Nella seconda stagione, le fate iniziano a scomparire e Bloom e le sue amiche devono capire cosa sta succedendo prima che distrugga il loro intero mondo.

La nuova stagione arriverà su Netflix venerdì 16 settembre.

Guarda il trailer della seconda stagione qui:

Questa settimana porta anche Crepacuore alto su Netflix mercoledì 14 settembre. La nuova serie è basata sulla serie degli anni ’90 e segue Amerie che perde i suoi amici dopo aver fatto un’acrobazia a scuola. Ora sta cercando di riabilitare la sua reputazione con l’aiuto dei suoi nuovi amici Quinni e Darren. E deve fare tutto questo mentre ha a che fare con la scuola, il sesso, l’amore e il crepacuore.

La serie è interpretata da Ayesha Madon, James Majoos, Chloe Hayden, Asher Yasbincek, Thomas Weatherall, Will McDonald e Josh Heuston.

Dai un’occhiata al trailer qui:

Questa settimana porta anche Ada Twist, Scienziata stagione 3 lunedì 12 settembre Nell’oscurità stagione 4 martedì 13 settembre e L’amore è cieco: dopo l’altare stagione 2 venerdì 16 settembre.

Novità su Netflix questa settimana: 11-17 settembre

12 settembre

Ada Twist, Scienziato stagione 3

13 settembre

ColetteJo Koy: In diretta dal Forum di Los Angeles Al buio stagione 4

14 settembre

Picco ampioLa scuola cattolicaEl Rey, Vicente FernándezCrepacuore altoLa scomparsa di Lørenskog I peccati di nostra madre

15 settembre

Cani nello spazio stagione 2Intervento stagione 21Termine

16 settembre

I coraggiosiRevengeDrifting HomeFate: The Winx Saga stagione 2 Accademia di ginnastica: una seconda possibilitàEro famosoJogiLove Is Blind: After the Altar stagione 2Specchio specchioSantoScandal! Abbattere WirecardQuesta è la fine

Cosa guarderai su Netflix questa settimana? Facci sapere nei commenti qui sotto e resta sintonizzato su Netflix Life per ulteriori aggiornamenti su ciò che arriverà presto.