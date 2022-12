Netflix aggiunge 23 nuovi film e spettacoli questa settimana (4 dicembre 2022)

È arrivata una nuova settimana e sebbene questa settimana non abbia tanti nuovi film e spettacoli su Netflix come l’ultima coppia, ci sono ancora alcune novità che potresti voler dare un’occhiata. Questa settimana, le nuove aggiunte includono un dramma poliziesco con Aubrey Plaza, una nuova serie anime e una rivisitazione di una famosa fiaba.

Uno dei più grandi film in arrivo su Netflix questa settimana è Pinocchio di Guillermo del Toro. Il famoso regista dell’horror ci regala la sua interpretazione del burattino di legno che prende vita e va all’avventura da solo.

Il film presenta le voci di Ewan McGregor, David Bradley, Gregory Mann, Burn Gorman, Ron Perlman, John Turturro, Finn Wolfhard, Cate Blanchett, Tim Blake Nelson, Christoph Waltz e Tilda Swinton.

È disponibile per lo streaming venerdì 9 dicembre 2022.

Netflix aggiunge Dragon Age: Absolution ed Emily the Criminal questa settimana

Dai un’occhiata al trailer qui:

Emilia il criminale arriverà anche su Netflix questa settimana. Colpisce il servizio di streaming mercoledì 7 dicembre. Il film è interpretato da Aubrey Plaza e racconta la storia di una giovane donna che ha un sacco di debiti e non è in grado di trovare un lavoro a causa della sua fedina penale. Per cercare di rimettersi in piedi, diventa una “dummy shopper” in una truffa con carta di credito, ma presto si ritrova in un pericolo maggiore di quanto avrebbe mai potuto immaginare.

Dai un’occhiata al trailer qui sotto:

Più in vena di qualche anime? Dragon Age: Assoluzione arriverà anche su Netflix venerdì 9 dicembre. La nuova serie animata è ambientata nell’Impero Tevinter e segue Miriam, una mercenaria elfica che deve combattere contro il malvagio Imperium dopo che una rapina che corre con i suoi amici è andata male. E per combattere questo male, deve fare i conti con il suo sfortunato passato.

Guarda il trailer del nuovo spettacolo qui:

Questa settimana porta anche The Amazing Race stagioni 17 e 31 domenica 4 dicembre, Too Hot Too Handle stagione 4 mercoledì 7 dicembre e Rifacimento della casa dei sogni stagione 4 venerdì 9 dicembre.

Novità su Netflix questa settimana: 4-10 dicembre

4 dicembre

The Amazing Race stagioni 17 e 31

5 dicembre

Mighty Express: corsa di treni potenti

6 dicembre

The Boss Baby: Bonus di NataleConsegna entro NataleSebastian Maniscalco: Sono io?

7 dicembre

Pazienza ardenteEmilia il criminaleOdio il NataleL’app per il matrimonioIl fiore più belloFaccinaTroppo caldo per gestire la stagione 4

8 dicembre

I sussurratori di elefantiIn pieno giorno: il caso NarvarteLookismo

9 dicembre

GATTODragon Age: AssoluzioneRifacimento della casa dei sogni stagione 4Pinocchio di Guillermo del Toro Come rovinare il Natale: il baby showerFurto di denaro: Corea – Area economica congiunta parte 2

10 dicembre

Alchimia delle anime stagione 1 parte 2 Prigionieri

Cosa guarderai su Netflix questa settimana? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto e rimanete sintonizzati su Netflix Life per ulteriori aggiornamenti su ciò che sta arrivando al servizio di streaming.