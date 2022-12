Netflix aggiunge 23 nuovi film e spettacoli questa settimana (11 dicembre 2022)

È arrivata una nuova settimana e se stai iniziando a sentire lo stress delle vacanze dietro l’angolo, potrebbe essere il momento di sederti sul divano e guardare un po’ di Netflix. Ci sono un sacco di nuovi film e spettacoli in arrivo questa settimana, tra cui un nuovo film originale Netflix, un nuovo speciale basato su una serie Netflix e un nuovo programma di cucina.

Il più grande spettacolo in arrivo questa settimana è La Recluta. Con Noah Centineo, Laura Haddock, Vondie Curtis-Hall, Fivel Stewart, Colton Dunn e Aarti Mann, la serie arriva su Netflix venerdì 16 dicembre 2022. Segue un avvocato della CIA durante la sua prima settimana di lavoro. Scopre una lettera minacciosa di un ex attivo e questo lo conduce nel pericoloso mondo della politica internazionale. Deve trovare un modo per mantenere il suo lavoro e la sua vita.

Chi ha ucciso Babbo Natale? Un giallo di Murderville arriverà anche su Netflix questa settimana. È disponibile per lo streaming giovedì 15 dicembre. Lo speciale è basato su Murderville serie e stelle Will Arnett insieme a celebrità che devono risolvere un crimine. Ma mentre Arnett ha una sceneggiatura, le due celebrità no. In questo speciale, i due attori sono Jason Bateman e Maya Rudolph e devono capire chi ha ucciso Babbo Natale!

Alla ricerca di un nuovo programma di cucina? Cucinare a tutti i costi è diretto anche al servizio di streaming questa settimana. Arriva su Netflix venerdì 16 dicembre. Lo spettacolo presenta tre cuochi casalinghi che iniziano con $ 25.000 ma devono usarli per acquistare gli ingredienti con cui cucineranno. Gli ingredienti più economici li aiuteranno a vincere o quelli più costosi? Qualunque cosa facciano viene giudicata da una giuria di chef e se vincono, possono tenere i soldi che hanno lasciato nella loro banca.

Questa settimana porta anche Last Chance U: Basketball stagione 2 martedì 13 dicembre e I Grandi 4 e Le colline stagione 1 e 2 giovedì 15 dicembre.

Novità su Netflix questa settimana: 11-17 dicembre

13 dicembre

Gudetama: un’avventura eccellenteLast Chance U: Basketball stagione 2Single’s Inferno stagione 2Tom Papa: Che giornata!

14 dicembre

Non rispondere al telefonoScintillioCredo in Babbo NataleValle del canguro

15 dicembre

I Grandi 4Le colline stagioni 1 e 2Primo SonicoViolet Evergarden: RicordiChi ha ucciso Babbo Natale? Un giallo di Murderville

16 dicembre

Una tempesta per NataleBARDO, Falsa cronaca di un pugno di veritàCucinare a tutti i costiMostri DanzantiLontano da casaParadise PD parte 4Lezioni privateLa ReclutaLavoro estivoIl vulcano: salvataggio da Whakaari

